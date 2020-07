Les Pacers satisfaits de la forme physique de Victor Oladipo

Il y a dix jours, sans assurer qu’il allait participer à la reprise de la saison, Victor Oladipo expliquait qu’il se sentait « beaucoup mieux ». Sa situation physique est périlleuse puisqu’il retrouvait enfin ses sensations après une longue absence. Cette coupure de la saison régulière est venue saboter cette montée en puissance.

Si bien que c’est sa forme physique qui dictera ou non son retour à la compétition d’ici la fin du mois. Visiblement, Kevin Pritchard semble rassuré.

« Je ne l’ai pas vu en meilleure forme depuis un bon moment », raconte le président des Pacers à ESPN. « Il prend son temps pour monter en puissance, physiquement et mentalement. Je suis vraiment impressionné par ce que je vois de lui. Ce ne sont que des workouts, et pas du cinq-contre-cinq, mais il est en grande forme. »

Rien n’est encore confirmé pour le double All-Star et meilleure progression 2018. De plus, Kevin Pritchard a souligné qu’il était encore dans l’attente de la réponse d’un autre joueur, sans donner son nom.

« On donne toutes les informations, toutes les mises à jour. Ensuite, il faut prendre une décision ferme, car une fois qu’on se lance, on ne revient pas en arrière. On ne peut pas être le cul entre deux chaises. On est dedans ou dehors. C’est une décision personnelle, qu’on soutiendra. Peu importe le choix, je ne juge pas. »

C’est ce mercredi que les joueurs doivent confirmer leur décision de reprendre ou pas la saison. On sera donc rapidement fixé pour Victor Oladipo, ce joueur mystère (peut-être est-ce l’arrière d’ailleurs…) voire pour Malcolm Brogodon, récemment touché par le Covid-19.