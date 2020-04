Une coupure frustrante pour Victor Oladipo qui remontait la pente

Un an entier sans pouvoir jouer, un mois et demi de compétition et rebelote : Victor Oladipo est de nouveau privé de parquet. La suspension du championnat a coupé l’élan de l’arrière des Pacers, qui commençait à retrouver de bonnes sensations après sa longue absence causée par sa rupture du tendon du quadriceps.

La preuve : un jour avant l’annonce des premiers cas de joueurs NBA contaminés par le Covid-19, le All-Star claquait 27 points face aux Celtics. Alors, difficile aujourd’hui ne pas cacher une forme de frustration.

« Ça fait mal parce que j’ai mis du temps à revenir et évidemment avec ce qui est arrivé, ça me manque davantage, » décrit Victor Oladipo depuis Miami, où il a suivi sa rééducation. « J’étais sur le parquet en jouant du mieux que je pouvais, aussi dur que je le pouvais. Je ne sais pas si je peux dire que j’étais à 100%. »

Après de premiers matches de retour très poussifs en termes d’adresse et de sélection de tirs, l’arrière avait redressé la barre en tournant à près de 19 points de moyenne sur ses cinq rencontres avant cette coupure forcée.

Encore de la prudence en cas de reprise

Malgré leur désir de « faire du bruit » en playoffs, les Pacers n’auraient pas l’intention de relancer Victor Oladipo trop violemment si la saison venait à reprendre. « Nous pourrions nous adapter au fur et à mesure mais il y aurait certaines limites, » note le président des opérations basket, Kevin Pritchard. « Vous me connaissez, on pêcherait par excès de prudence avec Victor. Nous faisons cela avec tous nos joueurs mais sa situation crée des circonstances uniques. »

Le renvoyer jouer 40 minutes par match ? Ce serait « trop » évidemment juge le dirigeant, d’autant que l’arrière n’a pas joué un seul match avec plus de 29 minutes de jeu cette année. D’ici là, comme tous les acteurs NBA, Victor Oladipo doit patienter et se contenter d’un travail d’entretien à domicile.

« Avant même ces événements, j’essayais de revenir, de retrouver ma rapidité, d’apprendre à marcher à nouveau. J’ai trouvé un moyen d’y arriver et j’en trouverai un autre jusqu’à ce que je pense avoir atteint mon potentiel. Et pour être honnête, je ne m’arrêterai sans doute pas là car je pense toujours pouvoir en faire plus. »