Avec la montée en puissance de Victor Oladipo, les Pacers espèrent finir fort

La Bankers Life Fieldhouse est passée tout près de l’explosion (de joie) totale cette nuit. Largement menés au score dans le dernier quart-temps face aux Celtics, les Pacers se sont lancés dans une folle remontée. Au cœur de ce comeback : Victor Oladipo, auteur à lui tout seul d’un 10-0. Malheureusement pour les Pacers et lui, les Celtics ont résisté jusqu’au bout pour s’imposer de peu.

Pas loin de son meilleur niveau ?

Malgré la défaite, l’arrière des Pacers peut afficher sa satisfaction : « Dans l’ensemble, ça a été un bon match de ma part. C’est quelque chose sur lequel je peux construire. » Avec ses 27 points (9/16), 7 rebonds et 4 passes, il a tout simplement signé son meilleur match depuis son retour de blessure. Après un retour logiquement délicat, Victor Oladipo vient d’enchaîner son cinquième match de suite à 15 points ou plus.

Avant cette nuit, l’arrière, absent lors des lourdes défaites concédées récemment face aux Raptors et aux Bucks, avait gagné six matches de suite avec les Pacers. Est-il définitivement de retour ? Marcus Smart, qui a défendu sur lui cette nuit, n’est pas loin de le penser. « On peut certainement dire qu’il peut encore évoluer à un niveau supérieur. Mais il s’y prend bien, il n’essaie pas de forcer et il a l’air bien. C’est tout ce qu’il peut demander. Quand il se sentira pouvoir atteindre ce niveau, il le fera et vous verrez le même Victor qu’avant sa blessure. »

Tout l’enjeu étant de savoir à quel point sa montée en puissance va impacter sur le bilan des Pacers. Et ceci alors que Indiana a perdu, pour le restant de la saison, son arrière Jeremy Lamb et, surtout, que Malcolm Brogdon est encore sur la touche pour plusieurs jours. Un coup dur pour les Pacers qui tentent d’aligner cette paire Oladipo – Brogdon depuis le début de la saison.

La quatrième place en ligne de mire

Parviendront-ils malgré tout à se mettre sur la même longueur d’onde d’ici à la fin de la saison ? « Absolument, » rétorque l’ancien Buck. « J’ai trouvé que Vic et moi commencions à trouver notre rythme ensemble. Il a été sur la touche, je le suis désormais, mais je pense que tout ira bien d’ici les playoffs. »

Après leurs six défaites de suite début février, leur pire passage cette saison, les Pacers ont largement redressé la barre depuis, en remportant 8 de leurs 11 derniers matches. Une bonne forme pour l’heure insuffisante pour bénéficier de l’avantage du terrain en playoffs : avec 2,5 matches de retard sur le Heat, Indiana pointe à la 5e place.

« Je ne peux pas prédire où nous en serons dans un mois, » lâche prudemment Nate McMillan. « Notre priorité est que nos gars élèvent leur niveau de jeu, qu’ils soient prêts et qu’on continue d’essayer de gagner pour obtenir cet avantage du terrain en playoffs. »