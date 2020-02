Maladroit, Victor Oladipo continue d’arroser jusqu’à trouver son rythme

Après une année loin des terrains, Victor Oladipo a fait sa rentrée il y a trois matchs. Mais comme à chaque rentrée, il faut un peu de temps pour trouver son rythme, a fortiori quand on a subi une grave blessure au genou.

« Il faut jouer au basket. C’est octobre pour lui » rappelle sur le site du club Nate McMillan, qui doit donner 24 minutes de temps de jeu maximum à son arrière jusqu’au All-Star Break. « Il essaie de retrouver son rythme. Certains de ses tirs sont ouverts. Il ne trouvera pas le rythme s’il ne tire pas et reprend confiance. Le seul moyen d’y arriver c’est de jouer. »

Pour son retour mercredi dernier, « Vic » a marqué la seule de ses sept tentatives à 3-points au meilleur moment, pour un 2/8 au total. Vendredi, il a enchaîné avec un 2/14 aux tirs. Et hier soir contre Dallas, il a converti seulement 4 tirs sur 17, en 23 minutes. Pas question de baisser le rythme pour autant s’il veut trouver le sien, et que les Pacers bénéficient de son retour pour la fin de saison.

« Je pourrais faire un 0 sur 1 000 »

« Je vais continuer à tirer, peu importe ce qu’on écrit ou ce qu’on dit sur moi » assure-t-il. « Ne vous inquiétez pas de mon niveau d’agressivité. Je pourrais faire un 0 sur 1 000. J’ai travaillé trop dur pour ne pas être agressif. Évidemment, j’ai été absent un an, mais je vais continuer à prendre des bons tirs, avec confiance, et ça finira par tomber dedans. »

Pour ne pas que ça pénalise l’équipe, les Pacers ont choisi de le placer avec la « second unit », qui peut bénéficier de son agressivité. Mais c’est un défi, pour ce titulaire en puissance, que de rentrer en cours de jeu pour les dernières minutes de chaque quart-temps.

« C’est vraiment différent. C’est un ajustement compliqué parce que c’est dur d’être agressif sur une période aussi courte. Tu rentres, tu lèves la tête, et il ne reste qu’1 minute 30 à jouer. Mais en même temps, il faut être intelligent, prendre son temps et trouver le rythme. » Il tentera de nouveau sa chance demain soir face à Toronto, contre qui il s’était blessé il y a un an.