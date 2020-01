Pacers – Bulls : un retour dans les larmes pour Victor Oladipo

« Mamba Mentality, Mamba Mentality… Ce shoot, c’est pour Kobe, Gigi et tous ceux qui étaient dans l’hélicoptère. » Des larmes coulent sur ses joues, et Victor Oladipo essaie de trouver les mots pour raconter son panier décisif pour arracher la prolongation face aux Bulls. Son temps de jeu est limité, il est remplaçant en début de match, mais Nate McMillan l’envoie sur le parquet pour cette possession en sortie de temps-mort. Et à huit mètres, et alors qu’il en est à 0 sur 6 à 3-points, Victor Oladipo fait filoche : 110-110. Indiana vient de signer un 7-0, et les deux équipes partent en prolongation car Zach LaVine a gâché la dernière possession des Bulls.

Victor Oladipo retourne sur le banc puisque son jeu est strictement limité. C’est Malcolm Brogdon qui va prendre le relais dans les cinq minutes supplémentaires pour arracher la victoire. Domantas Sabonis est au coeur de la raquette, le jeu est bien écarté et Malcolm Brogdon sanctionne d’abord à 3-points sur un décalage du Lituanien, puis le meneur s’en va dunker dans le trafic pour signer un 9-2. Chicago ne s’en remettra pas.

Pour Malcolm Brogdon, ce succès a un goût très particulier. « On voulait le faire pour Victor. On savait qu’il y aurait une telle énergie dans le salle, et qu’il y aurait des coups de moins bien, mais on voulait être capable de passer outre » racontera le meneur, auteur de 15 pts, 9 rbds et 8 pds pour épauler T.J. Warren (25 pts).

Quant à Victor Oladipo, qui a eu le droit à un clip pour son entrée sur le terrain, mais aussi à des gestes de soutien de ses adversaires, il remercie les fans, sa famille et ses proches pour leur soutien depuis un an. « C’était une année tellement, mais tellement difficile… C’était incroyable comme ambiance ce soir. Les mots manquent pour le décrire. Mais j’ai une super famille, mes coéquipiers sont incroyables, mes amis, les gens d’ici aussi… Je n’ai pas de mots. »