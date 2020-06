Malcolm Brogdon testé lui aussi positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle potentielle pour les Pacers. Malcolm Brogdon lui-même a confirmé une information du Indianapolis Star : il vient d’être testé positif au Covid-19, alors que son équipe et lui doivent prendre la direction d’Orlando d’ici quelques jours.

« J’ai récemment été testé positif au Covid et je suis actuellement en quarantaine, » a-t-il expliqué dans un court communiqué sur le site de la franchise. « Je vais bien, je me sens bien et je suis en progrès. J’ai l’intention de rejoindre mes coéquipiers à Orlando pour la reprise de la saison et pour les playoffs. »

Malcolm Brogdon devient ainsi le deuxième joueur connu, après Nikola Jokic, à avoir été testé positif cette semaine. On rappelle que dans le même temps, les Suns ont suspendu leurs entraînements après deux tests positifs, l’identité des joueurs en question n’ayant pas été communiquée.

La franchise de l’Indiana a commencé à tester ses joueurs ce mardi. Les Pacers doivent se rendre en Floride pendant la première semaine de juillet, où ils devront être mis en quarantaine pendant 24 heures avant de pouvoir s’entraîner en cinq-contre-cinq, pour la première fois depuis des mois.

Il y a une dizaine de jours, le meneur, qui a multiplié les manifestations suite à la mort de George Floyd, estimait que certains de ses homologues pourraient faire l’impasse sur cette reprise, tant en raison de l’épidémie que du contexte social actuel aux États-Unis.