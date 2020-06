Les bagues connectées, un investissement à 600 000 dollars pour la NBA

Uniquement sur la base du volontariat, des joueurs pourront porter une bague connectée dans la « bulle » de Disney World. Grâce à ses multiples capteurs, la bague Oura permettra de surveiller quatre éléments clés : le rythme cardiaque, la régularité du pouls, la température corporelle et la fréquence respiratoire. Le but est de permettre d’anticiper une éventuelle maladie, et donc des symptômes du Covid-19. Pour cela, l’application liée à la bague détermine un « Risk Score ».

Utilisée aussi pour le sommeil, cette bague a convaincu le Rockefeller Neuroscience Institute de l’université de West Virginia où elle est utilisée depuis un an dans la détection de pathologies. Avec une efficacité de 90%, cette bague permettrait de détecter des symptômes avec trois jours d’avance, et la NBA s’est associée aux plus prestigieuses universités (Harvard, Yale, MIT, Stanford et Michigan) pour élargir son champ d’utilisation.

P-dg de la société, Singh Rai a travaillé avec la NBA et le syndicat des joueurs pour rassurer ses derniers sur le fait qu’ils ne seront pas « tracés ». Leurs données personnelles ne seront jamais accessibles même si leur « Risk Score » atteint un certain niveau. « Si ce taux est élevé, la NBA et le syndicat contactent un médecin pour demander un test complémentaire » explique-il au magazine Forbes. « Ils n’ont même pas besoin de donner l’évaluation du joueur. Ils ne donnent rien au médecin. Faire en sorte que personne n’ait le sentiment que ses données sont exploitées a été compliqué à faire, mais j’ai trouvé que la NBA et le syndicat des joueurs étaient vraiment innovants dans leur réflexion. »

Pour la NBA, il s’agit de réduire au maximum les risques de contamination, et la ligue a misé 600 000 dollars sur ce dispositif. D’autres sports et des universités envisagent de l’imiter si ça permet de prévenir des cas d’infection. « La NBA a réalisé que financièrement, elle devait beaucoup investir pour que le basket reprenne dans un environnement sécurisé. Peut-être que 1% des gens dans la bulle auront des données un petit peu trop élevées. Eh bien testons ces 1% pour être encore plus en sécurité » conclut Singh Rai.