Pat Connaughton loue les qualités humaines de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo

La reprise de la saison approche à grands pas et Pat Connaughton fait partie de ceux qui joueront gros cet été. D’abord parce qu’il arrive à la fin de son contrat avec les Bucks, dont il est un remplaçant précieux, mais aussi car ses coéquipiers et lui ne visent rien d’autre que le titre, de par leur statut de meilleure équipe de la Ligue.

Une belle revanche pour l’arrière de 27 ans, que rien ne prédestinait à une telle carrière lors de ses premières années en NBA. Mais à Portland et à Milwaukee, le 41e choix de la Draft 2015 a pu compter sur deux leaders de qualité pour progresser et faire son trou : Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo.

Invité par J.J. Redick dans son podcast éponyme, le « Vanilla Thunder » a justement pu aborder le point commun qui existait entre les deux superstars. « La comparaison que je fais entre [Damian Lillard] et Giannis [Antetokounmpo], et je pense que c’est le meilleur compliment que je puisse faire à quelqu’un, c’est qu’ils sont tous les deux encore meilleurs en tant que personnes qu’ils ne le sont en tant que joueurs. Et nous savons tous à quel point ils sont de bons basketteurs ! »

Irréprochables sportivement et humainement

Bonté et implication, des termes qui conviennent parfaitement au « Greek Freak » et à « Dame D.O.L.L.A. ». En témoignent leurs présences lors des manifestations réclamant justice pour George Floyd ou leurs dons lors de la crise liée au Covid-19, ces dernières semaines. Que ce soit sur ou en dehors des parquets, ils font donc preuve d’un leadership exemplaire. Et ce n’est pas Connaughton qui dira l’inverse, celui-ci s’attardant d’ailleurs sur son expérience dans l’Oregon.

« Du point de vue du leadership, ils sont tous les deux super, mais Dame était génial… Le leadership a été si bien effectué qu’il a noué des relations avec tout le monde dans l’équipe ce qui, dans un sens, a permis à tout le monde de s’entraider sans que ce ne soit pénible. Lors de mes deux premières années en NBA, il m’a aidé à garder confiance. Nous avons toujours eu une excellente relation et c’est toujours le cas aujourd’hui. »

Si Pat Connaughton en a profité pour flatter son ami Damian Lillard, il n’en a pas non plus oublié de vanter les qualités de son franchise player actuel, Giannis Antetokounmpo. En évoquant notamment son éthique de travail qui lui a permis de s’ériger en exemple pour ses coéquipiers.

« Il est depuis toujours un leader par l’exemple et, désormais, il est davantage écouté. […] Il comprenait ce sur quoi il devait travailler donc nous avons bossé ensemble et une sorte de compétition s’est instaurée [entre nous]. Ce que j’essaie de dire c’est qu’il travaille comme s’il était un role player drafté au 2nd tour. Alors que son talent est celui d’un joueur de calibre MVP. Je pense que c’est ce qui a réellement commencé à construire la culture des Bucks […]. »