Mort de George Floyd : Giannis Antetokounmpo et les Bucks multiplient les manifestations

Suite à la mort de George Floyd et aux nombreuses manifestations organisées ces derniers jours aux États-Unis, pour dénoncer les violences policières et le racisme, c’est également toute la NBA qui s’est mobilisée.

Samedi, Giannis Antetokounmpo et son frère Thanasis ont ainsi participé à une marche du côté de Milwaukee. Ils étaient accompagnés de leurs coéquipiers, Sterling Brown, Donte DiVincenzo, Brook Lopez et Frank Mason III, et ils portaient tous des t-shirts « I Can’t Breathe » (« Je ne peux pas respirer »).

« Nous voulons le changement, nous voulons la justice, et c’est pourquoi nous sommes ici. C’est ce que nous allons faire aujourd’hui. C’est pourquoi je vais marcher avec vous », a ainsi déclaré le MVP en titre pendant la marche. « Je veux que mon enfant grandisse ici à Milwaukee, et qu’il n’ait pas peur de marcher dans les rues. Je ne veux pas que mon enfant ait de la haine dans son cœur. Nous ne faisons pas cela pour la publicité. Je ne me soucie vraiment pas de la publicité. Je veux juste que la ville de Milwaukee sache que je suis ici ».

Ce dimanche, les Bucks ont prévu une nouvelle manifestation, devant le Fiserv Forum, qui devrait rassembler les joueurs mais également les coaches, les propriétaires, les membres du staff ou de la direction du club.