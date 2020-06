La NBA teste une application pour remplacer le bruit des salles… par le bruit des fans à domicile

Comment mettre un peu d’ambiance dans les salles vides de Disney World, lors de la reprise ? La NBA pense ainsi à utiliser le son d’ambiance de NBA 2K pour « cacher la misère » mais Mark Cuban révèle une autre piste.

« Ce sera différent, c’est certain », répond-il au New York Post au sujet des matchs sans fans. « Mais il y aura beaucoup de technologies que nous allons expérimenter pour essayer d’introduire du bruit et de rendre l’événement plus divertissant pour les joueurs et les téléspectateurs. Nous nous sommes beaucoup amusés avec des applications qui permettent aux fans de mettre le bruit qu’ils font chez eux dans la salle. Il n’y aura donc pas seulement une compétition sur le terrain, mais aussi une compétition entre les fans pour apporter de l’énergie ! »

En gros, la NBA pourrait ainsi diffuser le son des fans, qui regardent le match à la télévision et possèdent l’application, dans la salle, afin de créer une ambiance virtuelle qui rappellerait (un peu) l’ambiance réelle.

Évidemment, ça n’aura rien à voir et il faudra suivre les difficultés technologiques, notamment en termes de latence, pour que la réaction des téléspectateurs ne soit pas trop éloignée de l’action à laquelle ils vont réagir. Mais c’est un bon moyen de garder les fans impliqués, même à distance.

Partout dans le monde, des clubs cherchent ainsi des moyens de cacher l’impression laissée par les stades et salles vides, tout en impliquant les fans. Que ce soit avec des figurines en carton ou des vidéos Zoom des fans.