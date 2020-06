Reprise de la saison : l’ambiance sonore de NBA 2K pendant les matches ?

C’est fait, le syndicat des joueurs a validé le plan de reprise de la NBA, et ça ne concerne pas uniquement le calendrier ou encore la formule de la compétition. Les joueurs ont accepté le principe de deux ou trois matches de présaison en juillet, celui des tests quotidiens des joueurs ou encore que des proches puissent rejoindre les joueurs après le premier tour des playoffs avec trois personnes maximum, et quelques dérogations. Pour les entraînements, chaque équipe aura une plage de trois heures par jour avec deux terrains et des salles de musculation.

Mais d’ici le 31 juillet, il y a encore une foule de détails à régler. The Athletic révèle ainsi que les joueurs sont opposés à l’idée de reprendre la prochaine saison le 1er décembre. Ils estiment que la pause est trop courte pour les formations qui iront loin en playoffs. Rappelons qu’un éventuel Game 7 des Finals se jouera le 12 octobre, et que les « training camp » ouvriront le 10 novembre si la saison débute le 1er décembre.

Autre discussion en cours, l’ambiance dans la salle. Comme dans la Bundesliga en Allemagne, la NBA cherche en effet des moyens de compenser l’absence de public, notamment pour les téléspectateurs.

La ligue et les joueurs ont ainsi émis l’idée de mettre les sons d’ambiance de… NBA 2K ! Ce n’est pas si saugrenu puisque Sky, qui diffuse le championnat allemand, a ajouté des sons de supporters et c’est plutôt réussi, même si ça fait débat. Toujours en Allemagne, le club de Mönchengladbach a ajouté des figures en carton de supporters dans les tribunes pour donner l’illusion que les tribunes sont remplies. Peut-être que la NBA étudiera aussi cette piste.