Anthony Tolliver devrait rester aux Grizzlies

Contrairement à Joakim Noah, qui venait de signer son contrat lorsque sa saison s’était arrêtée, Anthony Tolliver venait de lui de terminer son contrat de 10 jours avec les Grizzlies. L’ancien ailier-fort des Pistons et des Wolves est donc free agent, et selon le New York Times, il y a de grandes chances qu’il prolonge son bail aux Grizzlies pour la fin de la saison régulière et même les playoffs si Memphis conserve sa 8e place.

Toutefois, le quotidien rapporte que d’autres équipes sont aussi intéressées par le profil de Tolliver, un ailier-fort fuyant, expérimenté et bon shooteur.