Les Clippers vont garder Joakim Noah pour finir la saison

Du 23 au 30 juin, les franchises vont boucler leur effectif, en jonglant entre les joueurs qui refusent de reprendre, et d’éventuelles recrues parmi les joueurs sans contrat. Du côté des Clippers, on apprend que la direction a décidé de garder Joakim Noah, initialement signé pour 10 jours, et dont le CDD se termine le 23 juin.

L’ancien pivot des Bulls et des Grizzlies avait paraphé son contrat juste avant la suspension de la saison, et sans jouer, il a donc convaincu le staff de Doc Rivers de le conserver pour la fin de la saison régulière et les playoffs.

Il y a quelques jours, Noah avait expliqué qu’il était prêt à reprendre après un an sans jouer, consacré à soigner une vilaine blessure à un tendon d’Achille « Peu importe mon rôle, je suis reconnaissant. Je sais que je suis aussi prêt qu’on peut l’être. Il ne s’agit pas de me comparer à ce que je faisais par le passé mais simplement d’être le meilleur possible physiquement et de partager mon expérience avec les gars de l’équipe. »

Quant à Doc Rivers, il avait expliqué que l’ancien meilleur défenseur de la NBA avait parfaitement profité de cette suspension de la saison. « Il y a certaines personnes qui ont profité de cette période de repos improvisée et Jo en fait partie. Il a eu l’opportunité de retrouver la santé et la forme. C’est une très bonne chose pour lui. Ce sera un gars qui va pouvoir nous aider. »