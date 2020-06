Comblé chez les Clippers, Joakim Noah est prêt à en découdre

Mis à l’essai par les Lakers, mais aussi pressenti chez les Clippers en septembre dernier après un joli retour à l’action du côté de Memphis la saison précédente, Joakim Noah n’avait malheureusement pas été signé.

La faute à une blessure mystérieuse qui s’est en fait avérée être une vilaine entaille au niveau du tendon d’Achille.

« Tout est question de perspective et comment tu vois la situation », explique aujourd’hui Joakim Noah dans The Athletic. « Même si c’était un sacré contretemps, je pense que ça m’a fait apprécier cette opportunité encore plus. »

Contraint à une nouvelle période de rééducation et de repos, le pivot n’a pourtant pas lâché l’affaire. Ce serait mal connaître le garçon…

« Je sais que si je ne m’étais pas entraîné et que les Clippers m’avaient appelé sans que je sois prêt, j’aurais eu énormément de regrets. C’est ce qui m’a forcé à m’entraîner, cet espoir d’intégrer l’équipe. Il ne s’agit pas d’argent ou de choses comme ça. Je veux pouvoir finir ma carrière dans une équipe qui a le même objectif que moi. »

Du lobbying en coulisses

Reparti à l’assaut de la Grande Ligue, Joakim Noah s’est soumis à un nouveau programme draconien de préparation physique avec son groupe de proches qui comprend notamment le surfeur Laird Hamilton et sa compagne Gabrielle Reece (joueuse pro de volleyball), ainsi que Danny Cipriani (rugbyman pro à Gloucester). Mais aussi à un travail de lobbying en coulisses en faisant jouer toutes ses relations.

En l’occurrence, avant d’être signé par les Clippers le 6 mars dernier, Joakim Noah a tanné Tom Thibodeau et Billy Donovan pour qu’ils essaient de convaincre Doc Rivers et les Clippers de lui donner une chance. « Je leur disais : ‘Vous pouvez les appeler s’il vous plaît ?’ Je voulais vraiment être avec les Clippers. »

Allant jusqu’à discuter avec Austin Rivers, il recevra finalement un coup de fil de son agent en mars dernier, confirmant l’intérêt de la franchise, et la venue de Lawrence Frank à New York pour l’observer à l’entraînement.

Le même Frank était encore à l’aéroport de Los Angeles pour accueillir le pivot vétéran après son vol de 6 heures en provenance de New York : « J’ai trouvé que c’était vraiment un geste plein de classe », affirme Jooks.

D’abord signé pour un contrat de 10 jours, Joakim Noah n’aura finalement pas eu le temps de le terminer, la saison NBA ayant été suspendue le 12 mars. Mais, membre des Clippers, il a cependant pu passer cette longue période de confinement à retrouver la forme et continuer à peaufiner son physique.

« Il y a certaines personnes qui ont profité de cette période de repos improvisée et Jo en fait partie », confirme Doc Rivers. « Il a eu l’opportunité de retrouver la santé et la forme. C’est une très bonne chose pour lui. Ce sera un gars qui va pouvoir nous aider. »

Pour apporter son expérience

Troisième pivot dans la rotation après Ivica Zubac et Montrezl Harrell, Joakim Noah est bien conscient qu’il n’est plus un joueur cadre, mais un joueur d’appoint, un « role player ».

Mais le vétéran l’a bien accepté, comme il l’avait déjà fait du côté de Memphis en 2019.

« Ils m’ont expliqué très clairement ce qu’ils attendaient de moi. En tant que joueur, c’est tout ce qu’on peut exiger. Je suis dans un environnement où il y a une culture de la gagne et une équipe qui veut vraiment aller chercher le titre. On ne peut pas demander plus. Peu importe mon rôle, je suis reconnaissant. Je sais que je suis aussi prêt qu’on peut l’être. Il ne s’agit pas de me comparer à ce que je faisais par le passé mais simplement d’être le meilleur possible physiquement et de partager mon expérience avec les gars de l’équipe. »

Bien posé à Malibu avec sa compagne et leur enfant, Joakim Noah a réussi son pari. Il a réussi à retrouver une place en NBA mais encore plus important, dans une équipe qui a une vraie chance de soulever le trophée Larry O’Brien.

Même au rabais, Joakim Noah est prêt à accepter un titre NBA : « Allons-y ! Je suis prêt ! C’est probablement différent pour les équipes qui n’ont pas de vraies chances de gagner mais commençons ce tournoi. On fait confiance à la ligue et on sait qu’Adam (Silver) ne mettra pas la santé de ses joueurs en danger. Il a montré à de nombreuses reprises qu’il était le meilleur commissionner. En tant que joueurs, on se sent en sécurité. »