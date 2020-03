Joakim Noah rejoint les Clippers !

Totalement relancé par les Grizzlies l’an passé, Joakim Noah n’avait pas trouvé de club pour la saison, la faute à une blessure au tendon d’Achille qui l’avait forcé à se faire opérer… et donc à devoir s’absenter des terrains.

Mais en janvier, l’ancien meilleur défenseur de l’année expliquait être sur la voie du retour.

Un retour confirmé puisque ESPN et The Athletic annoncent que le Français va rejoindre les Clippers la semaine prochaine, via un contrat de 10 jours. À 35 ans, Joakim Noah va devoir prouver qu’il a récupéré de sa blessure et qu’il peut être utile sur le terrain. Mais s’il a retrouvé ses capacités, c’est un sacré renfort dans la peinture pour Doc Rivers, en complément de Ivica Zubac, Montrezl Harrell ou JaMychal Green en vue des prochains playoffs.

L’EFFECTIF DES CLIPPERS

Meneurs : Patrick Beverley, Lou Williams, Reggie Jackson, Landry Shamet

Arrières/Ailiers : Paul George, Kawhi Leonard, Rodney McGruder, Terance Mann

Intérieurs : Marcus Morris, Ivica Zubac, Montrezl Harrell, JaMychal Green, Patrick Patterson, Joakim Noah, Mfiondu Kabengele