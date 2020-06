Reprise de la saison NBA : les coaches s’inquiètent de la lourdeur du protocole santé

Verra-t-on Gregg Popovich, Alvin Gentry et Mike D’Antoni à Orlando sur le banc de touche ? La NBA a placé ces trois coaches mais aussi cinq assistants dans la catégorie des « personnes à risque » en raison de leur âge, et le syndicat des entraîneurs NBA s’inquiète de leur sort pour l’avenir.

« La santé et la sécurité de tous les coaches NBA demeurent notre principale préoccupation » écrit la National Basketball Coaches Association dans un communiqué. « Cependant, nous sommes aussi préoccupés par l’opportunité pour un entraîneur de travailler et de ne pas sérieusement compromettre sa capacité à décrocher de futurs emplois. La ligue nous a assurés qu’un entraîneur ne serait pas exclu uniquement en raison de son âge. »

Ce qui inquiète les coaches, c’est que la NBA va faire remplir un questionnaire médical, exiger un dossier médical complet avec les antécédents et les éventuelles maladies chroniques et que des critères pourraient automatiquement exclure des entraîneurs. « Nous estimons que le processus d’examen médical est conçu pour signaler uniquement les cas qui présentent des menaces importantes de préjudice pour eux-mêmes » poursuit l’union des entraîneurs. « Adam (Silver) et la NBA ont mis en place une situation à Orlando qui est probablement beaucoup plus sûre que dans les villes où travaillent nos entraîneurs. En l’absence d’une menace importante, nous pensons qu’un entraîneur devrait être en mesure de comprendre et d’assumer ses risques individuels, de se dégager de sa responsabilité, et donc de pouvoir coacher à Orlando. »

Pour Warren LeGarie, l’agent de Mike D’Antoni et Alvin Gentry, ce serait bien que la NBA trouve une solution pour éviter que cela débouche sur des poursuites judiciaires…

Selon des juristes, la NBA pourrait ainsi poursuivre ces « personnes à risque » si elles venaient à représenter un danger pour les autres à Orlando. Pour l’instant, ce n’est évidemment pas envisagé, et on imagine que la NBA exigera que chaque personne considérée « à risque » signe une décharge pour être présente dans la « bulle ».