Les coachs les plus âgés ne veulent pas être écartés de la « bulle »

« Il y a des gens impliqués dans cette ligue, en particulier des coachs, qui sont évidemment des personnes âgées. Nous allons devoir travailler sur des protocoles et il se peut par exemple que certains d’entre eux ne puissent pas être sur leur banc. »

Au moment de réfléchir à la place des entraîneurs les plus âgés dans la bulle d’Orlando, le conditionnel cher à Adam Silver n’avait pas suffi à éviter les problèmes.

Mike D’Antoni et Alvin Gentry, 69 et 65 ans, deuxième et troisième coachs les plus âgés après Gregg Popovich (71 ans) étaient vite montés au créneau pour dénoncer cette vision des choses, recevant le soutien du président du syndicat de leur syndicat, Rick Carlisle, et les clarifications d’Adam Silver. « Il a parlé de ça mais il a fait machine arrière très rapidement. Je pense qu’il s’est un peu emballé » note aujourd’hui Mike D’Antoni, cité par ESPN.

Un changement de ton qui peut sembler anodin, mais qui ne l’était pas pour les plus anciens. Warren LeGarie, l’agent de Mike D’Antoni et Alvin Gentry, confirme : « Je lui ai dit : ‘Ecoute, Adam j’apprécie que tu reviennes là-dessus, mais les gens ne peuvent pas effacer de leur mémoire ce que tu as dit. Mike est free agent, et ça pourrait le stigmatiser, lui et d’autres, en vue de futures offres de coaching’. »

Un gros dilemme pour la ligue

Comme ailleurs dans la société, les plus anciens vivent assez mal la situation face au Covid-19, dans un équilibre compliqué entre libertés individuelles et mesures spéciales de protection.

« J’imagine qu’ils pensaient que ça pourrait nous affecter davantage à cause de notre âge, mais on attraperait le virus aussi vite que n’importe quel joueur » tient à souligner l’entraîneur des Rockets. « Si ce n’est pas sûr pour nous, ça ne l’est pas pour eux (…) Je sais que la NBA va faire de son mieux pour assurer la sécurité de tous les gens concernés, mais le risque zéro n’existe pas. Je ne m’inquiète pas parce que je ne pense pas que ça arrivera. »

Et quoiqu’il en soit, le technicien texan sait qu’il a le soutien de son GM, Daryl Morey.

« Mike sera l’entraîneur de notre équipe. Ce serait un gros désavantage de le perdre. Mais on ne l’en empêchera jamais. En toute équité, la ligue a prévu dans le processus que tout le monde donne son dossier médical. Je suis sûr que les docteurs leur ont dit que certains coachs, au-dessus d’un certain âge, ne devraient pas être du voyage. Mais Mike est en super santé. Il est en meilleure santé que certains coachs de 40 ans. D’ailleurs, je crois que son père a vécu jusqu’à 108 ans ou quelque chose comme ça. »

Une conclusion qui ne suffira pas pour détourner l’attention du dilemme auquel la ligue fait face : chacun veut prendre ses responsabilités mais que se passera-t-il si un de ces hommes est réellement touché par le virus ?