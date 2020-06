Reprise à Orlando : les coachs les plus âgés pourraient ne pas avoir accès au banc

Gregg Popovich ? 71 ans. Mike D’Antoni ? 69 ans. Alvin Gentry ? 65 ans. Leur âge va-t-il les empêcher d’avoir accès à leur banc lors de la reprise à Orlando ? Cette question se pose après une déclaration d’Adam Silver sur TNT.

« Il y a des gens impliqués dans cette ligue, en particulier des coaches, qui sont évidemment des personnes âgées,’ a lâché le patron de la ligue. « Nous allons devoir travailler sur des protocoles, il se peut par exemple que certains coaches ne puissent pas être sur leur banc. Ils devront peut-être maintenir des protocoles de distanciation sociale et ils pourraient être à l’entrée d’une salle, d’un vestiaire avec leur tablette de coaching. Mais quand il s’agira de jouer, nous ne voudrons pas qu’ils soient aussi près des joueurs pour les protéger. Ce sont donc toutes les questions sur lesquelles nous continuons à travailler. »

Avec une telle configuration, les coaches devraient ainsi se contenter de prises de parole avant la rencontre et à la mi-temps. Sans aucune intervention possible durant un temps-mort par exemple… « Ça n’a pas de sens. Comment pourrais-je coacher de cette façon ?», n’a pas tardé à réagir Alvin Gentry, qui explique qu’il ne devrait pas faire de distinction entre les coaches de la ligue.

L’autre option pourrait être que ces coaches plus âgés soient masqués durant les matches.

Interrogé sur cette autre possibilité, Mike D’Antoni est moyennement emballé : « Je suis sûr qu’ils veulent assurer la sécurité de tout le monde, mais commencer à distinguer les gens qui présentent plus de risques, eh bien, j’espère qu’ils ne voudront pas se lancer là-dedans. »

Le président de l’association des coaches, Rick Carlisle, n’a en tout cas pas attendu pour interpeller Adam Silver sur ces questions. « Il a admis que sa déclaration sur TNT était précipitée, » rapporte le coach des Mavs. « La santé et la sécurité de nos coaches sont la priorité. Mais il est tout à fait possible qu’un coach NBA âgé de 60 ou 70 ans soit en meilleure santé que quelqu’un de 30 ou 40 ans. La conversation ne devrait jamais porter uniquement sur l’âge d’une personne. Adam m’a assuré que nous travaillerions ensemble pour déterminer ce qui est à la fois sûr et équitable pour tous nos entraîneurs. »

« Au bout du compte, c’est la ligue, ils vont faire le choix, » termine Alvin Gentry. « Je pense que c’est injuste si c’est ce qu’ils font. Je comprends le risque que je prends si je l’obtiens (le droit d’être sur le banc). Mais bon sang, je veux être avec mon équipe et faire mon travail. C’est pour ça qu’ils m’ont engagé. »