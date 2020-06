Engagé pour la santé mentale des sportifs, Kevin Love va recevoir le trophée Arthur Ashe du courage

Si c’est DeMar DeRozan qui a été la première vraie star de la NBA à évoquer sa dépression, Kevin Love a ensuite véritablement lancé le mouvement pour la reconnaissance des problèmes mentaux chez les sportifs.

Sa tribune au sujet de sa crise de panique a ainsi créé une vraie prise de conscience, et des changements.

En conséquence, l’intérieur des Cavaliers va recevoir le trophée Arthur Ashe du courage, lors des ESPY Awards qui se tiendront dimanche. Ce trophée est décerné à une personnalité du sport qui surpasse l’adversité ou apporte une contribution « d’une façon qui transcende le sport ». Parmi les anciens récipiendaires, on trouve ainsi Mohamed Ali, George Weah, Tommie Smith et John Carlos ou encore Nelson Mandela, et c’est Bill Russell qui avait été honoré l’année dernière, pour son engagement dans le mouvement afro-américain pour les droits civiques aux États-Unis.

« Je suis incroyablement honoré », a expliqué Kevin Love. « C’est vraiment un profond honneur si vous regardez ce groupe d’hommes et de femmes que j’admire. Billie Jean King, Mohamed Ali, Bill Russell, pour n’en citer que quelques-uns. C’est un très, très grand honneur de voir mon nom à côté des leurs. J’ai juste l’impression d’avoir encore beaucoup de travail à faire. Ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie. Avec mon nom à côté du leur, j’ai l’obligation et la possibilité d’apporter beaucoup de changements dans le monde de la santé mentale. »

Kevin Love reconnait qu’il avait d’abord peur de publiquement parler de ses problèmes d’anxiété, et il compte bien continuer de s’investir pour faire évoluer les mentalités sur le sujet.

Pour Rob King, le vice-président d’ESPN en charge des ESPY Awards, c’est précisément pour ça qu’il est honoré.

« Il n’a pas seulement parlé de bien-être mental, il a vraiment aidé les gens à comprendre que certains stéréotypes et attitudes de dur à cuire qu’on impose aux athlètes, en particulier masculins, sont inutiles et malsains. Cela poursuit parfaitement la tradition de toutes les personnes fantastiques qui ont reçu ce trophée. »