Abstentionniste en 2016, Draymond Green veut désormais promouvoir le vote

Récemment, LeBron James a pris la tête de l’association « More Than A Vote » afin de convaincre les noirs américains d’aller voter en novembre prochain à l’élection présidentielle américaine.

Dans ce mouvement, on retrouve notamment Draymond Green, qui se sent particulièrement concerné puisqu’il n’était pas allé voter en 2016.

« Je n’y suis pas allé car je pensais que mon vote n’aurait aucune importance », concède-t-il à The Undefeated. « On a déjà vu des gens gagner le vote populaire mais perdre les élections, donc ça ne compte pas vraiment. »

Ce qui fut le cas en 2016. Hillary Clinton a gagné le vote populaire de près de trois millions de voix face à Donald Trump, mais aux États-Unis, ce sont les États qu’il faut gagner pour être élu. Et dans celui de Draymond Green, le Michigan, la candidate démocrate s’est inclinée de plus de 10 000 voix (47.5 % pour Trump, 47.2% pour Clinton).

« Quand on regarde les chiffres de vote, beaucoup de jeunes n’étaient pas allés voter, moi inclus, et notamment les noirs américains. J’ai dû m’instruire pour comprendre à quel point c’est important d’exercer notre droit de vote et ne pas écouter les conneries qui nous sont dites, surtout les mauvaises raisons qui nous sont données pour ne pas voter. S’il y a bien un moment décisif pour nous, c’est là. Si on se dit tous qu’on a chacun qu’un vote, donc que c’est inutile, alors on continuera d’avoir des résultats comme ceux de la dernière fois. C’est comme ça que le pays se retrouve dans cette situation. »

Tout comme Stephen Jackson, l’intérieur des Warriors veut également s’impliquer pour les élections locales.

« On veut utiliser cette plateforme pour en apprendre plus aux gens, pour les aider à comprendre que c’est nécessaire de voter. Je le répète, moi le premier, on est tous coupable. Mais les gens vont finir par s’y mettre. Je n’ai jamais été très informé ni fait attention aux élections locales, mais on parle du maire, du chef de la police, du shérif. Il suffit de voir ce qu’il se passe pour nous, les noirs américains entre les mains de policiers, pour saisir qu’il faut qu’on ait notre mot à dire. »