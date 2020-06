Reprise de la saison NBA : les huit meilleures équipes logées dans le même hôtel

Dans le long mémo envoyé par le syndicat des joueurs, on en apprend plus sur les conditions de vie sur place. Ainsi, la NBA a décidé de réserver trois hôtels pour les 22 équipes, et il s’agit des complexes Gran Destino, Grand Floridian et le Yacht Club.

On sait déjà quelles équipes seront logées dans chaque hôtel. Ainsi, le Gran Destino (photo ci-dessus) accueillera les quatre meilleures équipes de chaque conférence. On y trouvera donc les Bucks, les Raptors, les Celtics et le Heat pour la conférence Est, et les Lakers, les Clippers, les Nuggets et le Jazz pour l’Ouest.

Au Grand Floridian, la NBA a choisi de loger les équipes classées des places 5 à 8 dans chaque conférence, et on trouvera donc les Pacers, les Sixers, les Nets et le Magic à l’Est, et les Rockets, le Thunder, les Mavericks et les Grizzlies à l’Ouest.

Enfin, les six équipes invitées pour décrocher une place en playoffs seront au Yacht Club, et il s’agit des Wizards, des Suns, des Kings, des Spurs, des Blazers et des Pelicans.

Sur place, dans chaque hôtel, il y aura des règles strictes sur le plan de la distanciation physique.

Les joueurs auront accès à des espaces réservés pour eux avec télévisions, consoles de jeu, tables de ping-pong, etc.

Les joueurs auront la possibilité d’avoir accès à une salle de cinéma, avec un service de conciergerie à part disponible 24h/24.

Chaque équipe aura son équipe de cuisiniers mis à disposition par Disney.

Des sorties sur le campus seront possibles, par équipe, qu’il s’agisse d’aller pêcher, de faire du golf ou de se réunir dans un restaurant.

Les joueurs auront accès à des services de yoga, de méditation, de bien-être mais aussi à un aumônier par visioconférence.

Les joueurs pourront prendre des rendez-vous chez les coiffeurs et les barbiers.

Jusqu’au 21 juillet, les joueurs ne pourront fréquenter que les équipes logées dans le même hôtel, et d’ailleurs les trois matches d’entraînement n’opposeront que des franchises d’un même hôtel. Il faudra attendre le 22 juillet, et jusqu’à la fin des playoffs, pour que les joueurs d’hôtels différents puissent se fréquenter.