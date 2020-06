Norman Powell ne réalise toujours pas qu’il est champion NBA

Les Raptors ont marqué l’histoire de leur franchise en décrochant leur premier titre NBA le 14 juin 2019. Au terme d’une saison régulière maîtrisée et d’une épopée retentissante en playoffs, les hommes de Nick Nurse ont soulevé le Graal face au champion en titre et ont défilé en héros dans la capitale de l’Ontario…

Autant d’instants d’euphorie qui reviennent comme des flashes dans l’esprit de Norman Powell, au point de se demander si tout ça s’est bien passé !

« Pour être honnête avec vous, je n’ai toujours pas réalisé que le titre est bien réel, » a-t-il déclaré à TSN. « Ça me revient quand je croise des gens qui me disent : « Hey, quoi de neuf, Champion ? ». Je trouve toujours ça un peu bizarre. C’est comme si j’étais vraiment un champion. C’est comme un rêve d’enfance qui dure toute la vie et que vous avez réalisé. Donc, c’est toujours bizarre, mais c’est un sentiment agréable. »

Norman Powell peut poser ses yeux sur sa bague de champion pour le ramener à la réalité mais aussi mesurer l’ampleur du chemin parcouru, de la G-League en 2015-2016 jusqu’à ce titre.

Loin de se reposer sur ses lauriers depuis ce titre historique, l’arrière/ailier n’a pas économisé ses efforts depuis le départ de Kawhi Leonard, allant jusqu’à doubler sa moyenne de points cette saison, avec quelques matchs de référence au compteur, comme une pointe à 37 points début mars pour ses retrouvailles avec Golden State.