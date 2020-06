Pour devenir le deuxième meilleur scoreur de la ligue, Bradley Beal a changé de mentalité

Entre le 22 janvier et le 10 mars, avant la coupure de la saison et sur 22 matches, Bradley Beal a compilé 35.8 points de moyenne à 48 % de réussite au shoot et 40 % à 3-pts. Sa non-sélection au All-Star Game a sans doute joué sur sa motivation ainsi que l’obligation pour lui de briller si les Wizards voulaient espérer les playoffs.



Pour traduire au mieux cette volonté sur le terrain, l’arrière de Washington a ainsi changé son état d’esprit.

« J’ai la sensation qu’il y a eu un déclic chez moi », assure-t-il. « J’ai changé ma façon de voir le basket. J’ai été bien plus agressif. J’ai dans l’idée que je suis le meilleur joueur sur le parquet et je vais le montrer. »

Avec 10.9 shoots pris dans la raquette et 9.1 lancers-francs tentés par rencontre durant cette série de 22 matches, la star des Wizards a décidé d’être plus tranchante, d’attaquer le cercle plus que jamais. C’est pourquoi il ne veut pas parler de simple « coup de chaud » mais d’un nouveau Bradley Beal.

« Je pense que je peux maintenir ce niveau de jeu. J’ai simplement effectué un changement dans mon style. Je ne cours plus partout, je vais droit au but. De plus, je vais davantage sur la ligne des lancers-francs, ce qui ouvre bien plus mon jeu. J’ai alors plus d’opportunités pour marquer ou créer. Si j’arrive à conclure près du cercle, malgré les contacts, alors les défenseurs me lâchent un peu, ce qui m’offre des tirs extérieurs. »

En utilisant son physique pour faire la différence face aux défenseurs, Bradley Beal insiste sur un point qu’il avait déjà évoqué la saison passée. C’est ainsi qu’il a pris une nouvelle dimension en l’absence de John Wall.

Mais des questions demeurent : cette saison à 30.5 points de moyenne (deuxième marque de l’histoire de la franchise derrière Walt Bellamy, 31.6 points par match en 1961-1962) sera-t-elle suffisante pour accrocher les playoffs à partir de fin juillet ? Et comment adaptera-t-il cette nouvelle mentalité lors du retour de son meneur ?