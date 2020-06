Gregg Popovich critique l’hypocrisie de la NFL

Après sa grosse charge contre Donald Trump, Gregg Popovich ne compte pas s’arrêter là. Dans une tribune du New York Times, il en rajoute une couche sur l’actuel président des États-Unis, mais le coach des Spurs explique surtout avoir pris plus conscience que jamais de la différence qui existe entre la vie d’un blanc et d’un noir aux Etats-Unis, suite aux nombreuses discussions avec ses joueurs sur les violences policières et le racisme.

« Cela vous ferait fondre en larmes », explique-t-il. « C’est encore plus profond que je ne le pensais, et c’est ce qui m’a fait commencer à penser : je suis un connard privilégié et je ne comprenais toujours pas, pas autant que je le pensais. Il faut travailler plus. Être plus conscient. Être poussé et gêné. Le crier sur les toits. »

Voilà pourquoi le coach des Spurs explique que c’est aussi aux blancs de bouger pour faire changer les choses.

Gregg Popovich critique ainsi la NFL, qui a changé de ton suite aux manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, regrettant que le commissionner Roger Goodell ait courbé l’échine devant Donald Trump au sujet de Colin Kapaernick. Mais pour le technicien texan, ça concerne aussi les propriétaires de la ligue de football américain.

« C’est simplement hypocrite et incongru. Ça n’a pas de sens. Les gens ne sont pas aveugles. Est-ce que tu vas voir ton staff et tes joueurs pour discuter d’injustice, de démocratie et de comment manifester ? » explique-t-il en rappelant que sept propriétaires de NFL avaient donné un million de dollars, chacun, à Donald Trump suite à sa victoire. « Je ne comprends pas. Je suis d’avis qu’ils se sont placés dans une position insoutenable. »

Une situation « insoutenable » qui pourrait également toucher les Spurs, puisque la famille Holt, qui détient la franchise, a aussi fait don de 250 000 dollars à Donald Trump lors de son élection…