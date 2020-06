Racisme aux Etats-Unis : le message fort de Gregg Popovich

C’est via les réseaux sociaux des Spurs que Gregg Popovich s’est exprimé à nouveau au sujet de la mort de George Floyd et plus généralement des violences policières et du racisme aux États-Unis. Le coach des Spurs avoue qu’il n’imaginait pas un jour, voir de ses yeux, un blanc tuer un noir de manière aussi décontractée, comme si rien n’avait changé en 400 ans pour les noirs américains.

« Aussi étrange et paradoxal que cela puisse paraître, le moment le plus instructif de cette récente tragédie, c’est, je pense, de regarder le visage de ce policier » estime Coach Pop. « Les blancs peuvent voir à quel point il est nonchalant, à quel point il est décontracté, à quel point c’est son boulot habituel, qu’il lui suffit simplement de mettre sa main gauche dans sa poche, d’agiter un peu son genou pour donner à cette personne une sorte de leçon – et que c’était, dans sa tête, son droit et son devoir de le faire. Je ne sais pas… je pense que je suis simplement gêné en tant que personne blanche que cela puisse arriver. En fait de voir un lynchage. On voit tous ça dans les livres. On voit des noirs pendus. Et on est stupéfait. Mais on vient simplement de revoir ça. Je ne pensais jamais voir ça de mes propres yeux, en direct. »

« Les noirs supportent ce fardeau depuis 400 ans. La seule raison pour laquelle cette nation a fait des progrès, c’est grâce à la persistance, la patience et aux efforts des noirs »

Pour Gregg Popovich, ce drame n’est finalement pas si surprenant. Les États-Unis sont malades depuis des années, des décennies, des siècles… « C’est comme dans un quartier lorsque vous savez qu’il y a un carrefour dangereux, et que vous savez qu’il va se passer quelque chose un jour, et que personne ne fait rien. Et puis, un jour, un gamin est tué, et on met un panneau Stop. Sans trop entrer dans la politique, il faut que, rapidement, on mette des panneaux Stop car notre pays est en danger. Et la raison fondamentale est la race. »

Pour le coach des Spurs, la solution viendra des blancs. C’est à deux de changer les choses. « Il faut le faire. Les noirs supportent ce fardeau depuis 400 ans. La seule raison pour laquelle cette nation a fait des progrès, c’est grâce à la persistance, la patience et aux efforts des noirs. À bien des égards, et depuis le tout début, l’histoire de notre nation était un mensonge, et nous continuons aujourd’hui, principalement les noirs et les gens de couleur, d’essayer de transformer ce mensonge en vérité afin que ce ne soit plus un mensonge. Et que ces droits et ces privilèges soient accordés aux personnes de couleur, tout comme nous en jouissons. Donc, ça doit être à nous, à mon avis, de préférer la vérité au pouvoir et de le clamer quelles qu’en soient les conséquences. Nous devons parler. Nous ne devons rien laisser passer. »