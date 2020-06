Clint Capela : « J’ai subi des cris de singe pendant des matchs en Italie et en Serbie »

Transféré à Atlanta avant la « trade deadline » en février dernier, Clint Capela a pris la mesure du combat contre l’injustice sociale et les violences policières mené par sa communauté dans l’une des villes les plus actives depuis le meurtre de George Floyd, asphyxié par un policier du Minnesota.

Le Suisse regrette notamment la tournure que peuvent prendre les événements, la situation étant toujours « très tendue », deux semaines après le début des manifestations.

« Il y a des protestations pratiquement tous les jours depuis deux semaines, » constate-t-il dans une interview accordée à L’Illustré. « Les gens sont dans la rue, on assiste à beaucoup de débordements, certains manifestants cassent tout sur leur passage. Le mouvement est parti d’un soutien pacifiste à George Floyd, mais j’ai l’impression que tout le monde ne manifeste pas pour les mêmes raisons. C’est assez confus par moments ».

Fils d’une mère congolaise et d’un père angolais, Clint Capela assure ne jamais avoir été confronté au racisme aux Etats-Unis, mais a subi de nombreuses brimades liées à sa couleur de peau lorsqu’il était plus jeune en Suisse.

« J’ai grandi à Genève, dans une ville assez cosmopolite, il y avait beaucoup d’étrangers dans ma classe. Comme d’autres enfants, j’ai été victime d’insultes à l’école. Mais mes souvenirs les plus blessants sont liés au basket. En équipe suisse des moins de 16 ans, j’étais le seul noir du contingent. J’ai subi des cris de singe pendant des matchs en Italie et en Serbie. Vivre cela à 14 ans, ça vous marque ».

« Dans certains quartiers, on augmente le prix des loyers pour chasser certaines communautés »

Depuis son arrivée sur le continent américain en 2014, le pivot a beaucoup appris sur la condition des noirs aux Etats-Unis, et il avoue qu’il ignorait beaucoup de choses. Il a aussi constaté « qu’aux Etats-Unis, si tu es noir et pauvre, tu es mis à l’écart. Dans certains quartiers, on augmente le prix des loyers pour chasser certaines communautés. En tant que suisse, je ne savais pas non plus ce qu’on avait le droit de dire ou non sur le sujet. »

Il se souvient ainsi de l’une des premières interviews sur le sol américain. « J’avais expliqué qu’une des grandes différences entre l’Europe et la NBA était qu’il y avait davantage de joueurs blancs en Europe et que le jeu y était moins athlétique que dans le championnat américain, dominé par les noirs. On m’a repris en me disant que je ne pouvais pas dire les choses comme cela. J’ai vite réalisé que la question du racisme était loin d’être réglée dans ce pays et que les deux communautés étaient assez sensibles sur le sujet ».

Un contexte qui ne le rend pas forcément optimiste quant à la suite des événements. « Je me dis que les Etats-Unis renvoient l’image d’un pays cool mais qui cache bien ses problèmes. J’ai envie de croire à un changement des mentalités, mais cela se fera certainement très progressivement. Un pas en avant, deux en arrière. Je ne sais pas comment j’expliquerai tout cela à mes enfants le jour où j’en aurai ».

