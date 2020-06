Alors qu’on pensait que les joueurs s’étaient accordés en interne pour finir la saison à Orlando, une partie d’entre eux ne veut pas redémarrer la campagne, les arguments étant aussi sanitaires que sociaux…

Mais en coulisses, les agents préviennent les joueurs qu’un boycott de la fin de saison pourrait se payer très cher sur le plan financier. Jusqu’à présent, la NBA et le syndicat des joueurs ont réussi à négocier pour éviter la clause de « force majeure », qui permet aux propriétaires de renégocier l’accord collectif.

Le problème, c’est que si les joueurs refusent de reprendre, cette clause sera forcément utilisée par la ligue.

Les conséquences financières pour la saison actuelle seraient déjà énormes, ESPN parlant de 1,2 milliard de dollars de salaires qui s’envolent, au total, entre les 300 millions déjà sacrifiés, les 25 % supplémentaires perdus si la saison n’arrive pas à son terme, et encore 10 % supplémentaires retenus par la ligue.

Sans public, les propriétaires peuvent jouer la montre

Mais le plus inquiétant pour les joueurs, c’est que la clause de « force majeure » obligera la ligue, les propriétaires et les joueurs à négocier un nouvel accord collectif, et que les joueurs ne seront pas en position de force.

Comme le rappelle Jared Dudley sur Twitter, dans le contexte actuel, les conséquences financières pourraient être énormes pour les joueurs, avec des propriétaires en position idéale pour négocier une plus grosse part des revenus de la ligue, actuellement redistribués à 50/50 entre les propriétaires et les joueurs.

En effet, alors que l’épidémie du Covid-19 risque d’empêcher le retour des fans dans les salles pendant encore de très longs mois, le temps de développer un vaccin, les propriétaires n’ont pas vraiment d’intérêt à reprendre et peuvent donc se permettre d’attendre, quitte donc à faire une croix également sur la prochaine saison…

Un lockout de longue durée, avec des salaires diminués et un pourcentage des revenus également revu à la baisse ? Ça ressemble au scénario cauchemar pour les joueurs, mais il n’est pas irréaliste.