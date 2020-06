Reprise de la saison NBA : les joueurs de plus en plus divisés

Il y a une semaine, les représentants des joueurs NBA avaient approuvé à l’unanimité la reprise de la saison.

Sauf qu’en interne, de plus en plus de joueurs se demandent si reprendre dans la « bulle » de Disney World est réellement une bonne idée. En plus des mesures sanitaires drastiques pour éviter toute contamination, il y a le contexte social aux États-Unis, suite à la mort de George Floyd et aux manifestations dans tout le pays.

Hier, ESPN expliquait ainsi que 40 à 50 joueurs s’étaient ainsi manifestés pour exprimer leurs inquiétudes, et Yahoo! Sports confirme que de nombreux basketteurs ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés.

Visiblement, le problème est que les superstars, qui ont le plus à perdre financièrement et sportivement en cas d’annulation de la saison, ont poussé pour la reprise, et que de nombreux « role players » n’ont pas osé s’y opposer.

Mais à mesure que l’échéance se rapproche, les doutes grandissent chez ces derniers, qui se tournent vers leurs agents. La NBA a beau avoir annoncé que tout joueur était libre de ne pas se rendre à Orlando s’il n’était pas à l’aise avec les conditions de la reprise (mais qu’il ne serait alors pas payé), beaucoup de « role players » se retrouvent dans une situation inconfortable, entraînés (malgré eux ?) derrière la NBA et les stars qui veulent redémarrer.

D’après Bleacher Report, une visioconférence est d’ailleurs prévue ce soir entre 150 joueurs, déçus de ne pas avoir voté individuellement au sujet de la reprise, afin de décider comment faire entendre leur position.