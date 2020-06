Reprise de la NBA : inquiétude et doute chez de nombreux joueurs

Si certains joueurs comme Joakim Noah sont impatients de pouvoir rejouer et participer au tournoi final que la NBA prévoit d’organiser à Disney World en Floride, à la fin juillet, d’autres n’y semblent pas aussi favorables.

En effet, selon ESPN, entre 40 et 50 joueurs NBA se sont manifestés ces dernières 24 heures pour faire part de leur inquiétude pour leur santé. Cela ne remet pas encore en cause l’idée de ce tournoi final « dans la bulle d’Orlando » mais cela devrait vraisemblablement obliger la ligue à créer une mesure qui permette à chaque joueur de décider.

Parmi les sujets d’inquiétude soulevés par les joueurs, il y a l’absence des proches jusqu’à la fin du premier tour des playoffs, l’impossibilité de quitter Disney World, la pandémie qui reprend de plus belle dans certains États, dont la Floride, et bien sûr les manifestations contre les violences policières et pour davantage de justice sociale. Les joueurs ont le sentiment d’être coupés du monde, et donc d’une société où ils ont un rôle à jouer en ce moment.

Selon nos confrères, la NBA et l’union des joueurs sont tombés d’accord pour ne pas obliger un joueur à se rendre à Orlando, et donc l’autoriser à rester chez lui, tout en permettant aux équipes de pouvoir le remplacer.

Cependant, si les joueurs qui refusent de participer au tournoi final ne seront pas sanctionnés par leur franchise et la ligue, ils devront prendre en compte qu’ils ne seront pas… payés !