Trouver un banc de qualité, la priorité des Hawks

Sans trop de surprise, la campagne d’Atlanta est officiellement terminée depuis la semaine dernière, celle-ci ayant pris fin brusquement au mois de mars à cause du Covid-19. Les résultats (20-47) sont loin d’avoir été exceptionnels et, pour la troisième année d’affilée, les playoffs ne seront ainsi pas au rendez-vous pour la franchise, dont les regards sont désormais tournés vers l’intersaison et la préparation du prochain exercice.

Une chose est sûre, des lacunes existent dans cet effectif et il va falloir les combler. Pour le GM Travis Schlenck, l’une d’elles se situe dans les rotations, pas suffisamment efficaces. « Ce n’est pas un secret mais, cette saison, ça n’a pas fonctionné comme prévu au niveau de notre profondeur de banc. Il faut ajouter à nos jeunes joueurs un banc de qualité. Il va nous falloir de la profondeur sur les ailes et au poste d’ailier-fort, c’est évident ».

« L’une des choses les plus importantes pour nos gars est de continuer à jouer »

Autre aspect à prendre en considération : celui lié à la coupure du jeu. Avec une reprise potentiellement prévue en décembre pour la saison 2020-21, cela ferait neuf mois d’interruption pour les huit équipes d’ores et déjà éliminées.

Une durée considérable, surtout lorsque l’on sait que les jeunes ont besoin de jouer pour progresser et gagner en expérience. Et les Hawks disposent justement d’un groupe très jeune, avec des éléments-clés comme Trae Young, John Collins, De’Andre Hunter, Kevin Huerter ou encore Cam Reddish qui sont tous âgés de 22 ans ou moins. Difficile de les maintenir impliqués aussi longtemps, surtout à cet âge-là, s’il n’y a rien de concret à se mettre sous la dent. Même chose pour ceux sur le point de devenir free agents.

En ce sens, les dirigeants des huit moins bonnes franchises réfléchissent à un compromis, qui pourrait par exemple prendre la forme d’un tournoi, pour que toutes puissent pratiquer voire s’affronter cet été pendant que les 22 autres formations se disputent le trophée Larry O’Brien. Une éventualité soulevée par Travis Schlenck.

« La Ligue est en train de travailler avec les huit équipes qui ne se rendront pas à Orlando afin d’ouvrir davantage nos installations, pour éventuellement nous permettre d’avoir une sorte de compétition entre nous, mais tout cela doit être négocié avec l’association des joueurs. Nous espérons être en mesure de faire quelque chose mais, évidemment, il y a des étapes à franchir également ».

Cette idée est en tout cas appréciée et soutenue par Lloyd Pierce, le coach d’Atlanta. « Cela nous offre la possibilité de faire quelque chose dès maintenant, similaire à ce que font les autres équipes qui jouent ».

Reste à savoir si un tel projet peut se mettre en place, la NBA souhaitant limiter au maximum les risques de contamination… et les Warriors ont déjà annoncé, via Steve Kerr, qu’ils n’y étaient pas favorables.