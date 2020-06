Finalement, les Knicks publient un communiqué sur la situation sociale aux États-Unis

Rien n’est jamais simple aux Knicks. Nouvelle illustration avec la réaction suite à la mort de George Floyd, et les manifestations qui se multiplient partout aux États-Unis contre les violences policières et le racisme.

Dans un premier temps, le propriétaire du club, James Dolan, avait expliqué dans une email interne « qu’en tant qu’entreprises dans le domaine du sport et du divertissement, nous ne sommes pas plus qualifiés que quiconque pour donner notre avis sur les questions sociales », et qu’il ne réagirait donc pas publiquement.

Au sein du club, ça avait visiblement créé quelques remous, surtout que le message était sorti dans la presse, et le patron avait dû reprendre la plume, deux jours plus tard, pour clarifier sa position.

On pensait alors que James Dolan s’en tiendrait à cette position, sauf que sur les réseaux sociaux, les Knicks mais également les Rangers (NHL), les Rockettes (groupe de danse) et le groupe qui gère le Madison Square Garden ont finalement publié un communiqué commun, en simultané, le jour des funérailles de George Floyd.

« Chacun a un rôle à jouer dans la création d’une société plus juste et plus équitable, où il n’y a ni racisme, ni sectarisme, ni violence, ni haine. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui agissent pour un changement positif ».