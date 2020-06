Après un premier message alambiqué, James Dolan clarifie sa position sur le racisme

Critiqué par certains pour son premier message peu clair, James Dolan a mis une seconde couche en réaction à la mort de George Floyd. Dans une nouvelle note envoyée à son personnel, qu’ESPN s’est procurée, le patron des Knicks assure condamner le « racisme contre quiconque ».

« Hier, j’ai fait une tentative sincère pour donner mon point de vue sur une question très difficile, qui n’a pas de réponses faciles, » justifie James Dolan dans son courriel. « Je sais combien ce sujet est important pour beaucoup, et je ne veux pas qu’il y ait de confusion sur ma position en tant qu’individu, ou sur celle de notre entreprise. Alors je tiens à être clair : nous condamnons et rejetons avec véhémence le racisme contre quiconque, point final. »

Au moins, sa position est clarifiée mais si certains, y compris parmi ses employés, continuent sans doute de se demander pourquoi il n’en fait pas une déclaration publique.

Se disant « fier de l’environnement » créé chez les Knicks, James Dolan rétorque que l’idée de sa première note était de souligner « des actes et l’importance de suivre des valeurs. Au Madison Square Garden, nous avons travaillé dur pour construire un environnement d’inclusion et de respect mutuel, ce sont les valeurs que nous essayons de respecter au quotidien. »

« Le racisme naît de l’ignorance, » écrit-il encore, « et il appartient à chacun d’entre nous de comprendre que la personne qui travaille à vos côtés est votre égale, sans égard à la couleur, ni à aucune des autres qualités qui font notre diversité. Et que toute injustice envers une personne est une injustice envers tous. C’est ainsi que nous luttons contre le racisme au MSG. Nous commençons par nous-mêmes, et par nos actions, nous définissons qui nous sommes. C’est ainsi que nous pouvons être un exemple pour le monde entier. »