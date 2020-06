En interne, James Dolan explique pourquoi il n’a pas réagi publiquement à la mort de George Floyd

Les Knicks et les Spurs sont les deux seules franchises NBA à n’avoir pas réagi publiquement suite à la mort de George Floyd et aux manifestations en cours. Et alors que Gregg Popovich a violemment attaqué Donald Trump, c’est le calme plat à New York, provoquant la colère d’une partie des joueurs et du staff au sein du club.

C’est donc dans un e-mail interne que le propriétaire James Dolan a expliqué sa position.

« Nous savons que certains d’entre vous ont demandé si notre société allait faire une déclaration publique sur le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis », commence-t-il dans son message, dévoilé par ESPN. « Je veux que vous sachiez que je réalise l’importance de cette question. Par conséquent, je veux que vous compreniez notre position interne. Notre pays traverse une période de turbulences. Le coronavirus et les troubles civils ont fait des ravages dans notre mode de vie. Au Madison Square Garden, nous sommes fidèles à nos valeurs de respect et de paix sur le lieu de travail. Ce sera toujours le cas. »

Mais alors que de plus en plus de joueurs et de coachs se mobilisent, et que Dennis Smith Jr. a par exemple participé à des manifestations, James Dolan assure que ce n’est pas son rôle de s’engager de la sorte.

« Ce qui est important, c’est notre façon d’agir. Nos compagnies s’engagent à respecter nos valeurs, comme celle de créer un environnement de travail respectueux, et ça ne changera pas. La façon dont nous parlons aux autres compte et dont nous traitons les autres compte. Et c’est ce qui nous permettra de traverser cette période difficile. »