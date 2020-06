Malgré les sceptiques, Pascal Siakam reste confiant sur les chances de doublé des Raptors

Il y a quelques jours, Fred VanVleet avançait que les chances de réaliser le doublé pour les Raptors étaient « bonnes ». Un discours confirmé par son coéquipier Pascal Siakam, qui semble confiant pour la conquête du titre.

Même si ces playoffs 2020 seront uniques et étranges, d’après lui, Toronto a les armes pour conserver le trophée.

« Je pense qu’il y a une alchimie ici », avance l’ailier All-Star à The Star. « On joue ensemble depuis longtemps, on a gagné le titre ensemble. Ce sont des choses qui ne s’oublient pas. Notre groupe est solide et avec notre style, on va rapidement retrouver nos automatismes. »

Surtout que les embûches ont été nombreuses cette saison pour les troupes de Nick Nurse. Le coach des champions en titre a dû composer avec des pépins physiques constants parmi ses meilleurs joueurs et malgré ça, Toronto affichait le deuxième bilan de l’Est (46 victoires pour 18 défaites).

Néanmoins, comme Kawhi Leonard est parti (Danny Green également), l’idée de les placer parmi les favoris au titre suprême ne semble toujours pas une évidence.

Les sceptiques seraient nombreux. Là encore, ce sera un excellent moteur pour Pascal Siakam et ses coéquipiers.

« Pour être direct et franc : je me fiche pas mal de ce que les gens pensent des Raptors. Pendant des années, on a cherché l’amour des autres. C’est terminé. On est les champions en titre et si certains ne le voient pas, c’est leur problème. De notre côté, on est simplement concentrés sur nous. On se fiche de l’image qu’on renvoie. »