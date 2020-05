Comme le lui fait remarquer la journaliste Rachel Nichols, les Raptors pourraient devenir la première équipe championne NBA pour deux ans, si la saison venait à ne pas reprendre. L’idée fait sourire Fred VanVleet mais le meneur, à l’instar de ses coéquipiers et la majorité des acteurs NBA, souhaite plutôt que le championnat redémarre.

Contrairement à d’autres équipes qui n’ont plus grand-chose à attendre de cette fin de saison potentielle, les Canadiens ont un titre NBA à défendre. « C’est l’une des raisons pour lesquelles tout le monde veut revenir, au moins dans notre camp », remarque ainsi Fred VanVleet.

Au moment de la suspension, Toronto disposait du troisième meilleur bilan de la ligue (46 victoires – 18 défaites) et d’une très belle deuxième place à l’Est. Ce qui fait dire au meneur que son équipe avait « une bonne chance, aussi bonne que n’importe qui, par rapport évidemment à ce que nous avons fait l’année dernière, et pour avoir rebondi après avoir perdu Kawhi (Leonard) et Danny (Green) avec l’équipe que nous avions cette année. Nous voulions simplement traverser la saison régulière pour voir où nous en étions en playoffs. »

Le risque de blessure pour les futurs « free agents »

Vu l’optimisme du moment et les négociations en cours pour une reprise, les Raptors réalisent qu’ils sont peut-être bien partis pour pouvoir se jauger cet été.

« Nous étions hyper enthousiastes à l’idée d’aller en playoffs et je pense que nous commençons à le redevenir pour nous dire : ‘Hé, nous avons toujours le même groupe, nos chances sont bonnes, tout le monde est bien reposé’. Donc, peu importe à quoi ressemblera le jeu à notre retour, je pense que nous aurons de bonnes chances. »

Cette reprise potentielle ne se fera pas sans risque tant sur le plan sanitaire que physique pour les joueurs, privés de basket pendant des mois. Fred VanVleet a ainsi conscience du risque blessure : « On a vu ce qu’il s’est passé avec Kevin (Durant) et Klay (Thompson) en finales l’année dernière. Ces gars ont manqué l’intégralité de la saison. Donc si quelqu’un revient pour ça et manque l’année prochaine, ce serait terrible. »

Surtout si le joueur en question vise la prochaine intersaison pour faire gonfler son contrat. Comme c’est le cas du Raptor, qui s’interrogeait récemment sur les conséquences de cette crise sur la « free agency ».

« Tu ne veux pas penser à ce genre de choses, mais tu dois aussi être conscient de tous les risques que tu prends en allant sur le terrain. J’ai juste hâte d’y retourner et j’espère que la ligue fera ce qu’il faut pour s’assurer que des gars comme moi soient pris en charge » conclut-il ainsi.