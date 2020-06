Le Covid-19 aura privé Vince Carter des adieux qu’il méritait, mais cela n’empêchera pas Nike de replonger dans les souvenirs. Le 15 juin, la Shox BB4 fera un nouveau retour dans les magasins asiatiques.

Même s’il a terminé sa carrière à Atlanta, ce sont bien les Raptors qui sont à l’honneur, avec un combo noir/mauve/rouge qui rappelle sans le moindre doute la franchise pour laquelle « Air Canada » a réalisé ses plus belles envolées. Un léger motif ton-sur-ton dans la partie noire rappelle les griffes du Raptor sur le logo de l’équipe.

Pour le moment, cette sortie n’a été officialisée qu’en Asie, avec un tarif de 160 dollars.

via Sneakernews

