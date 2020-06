Jeff Van Gundy trouve que la NBA sous-estime trop un scénario catastrophe

Un seul cas positif a suffi pour que toute la NBA baisse le rideau, au soir du 11 mars dernier, quelques minutes avant le match opposant Oklahoma City à Utah. Mais qu’en sera-t-il si un nouveau joueur est testé positif au Covid-19, au sein de la « bulle » qui va permettre à la ligue de terminer sa saison ?

Alors que certains joueurs auraient fait part à leur syndicat de leurs craintes quant au risque sanitaire avant que la NBA n’officialise la reprise à Disney World à partir du 31 juillet, Jeff Van Gundy a lui aussi envisagé ce qui pourrait ressembler à un scénario catastrophe.

« En ce moment, on sous-estime quelque peu la crainte de ce scénario, » a-t-il déclaré au New York Daily News. « Pour les coéquipiers du joueur, pour les joueurs qui ont joué contre cette équipe ou qui joueront contre cette équipe, je ne sais pas si la peur sera plus ou moins importante que celle à laquelle je m’attends ».

Jeff Van Gundy en remet une couche en se demandant ce qui pourrait se passer si une superstar venait à être touchée et à être écartée. « C’est une chose si ça arrive à un douzième homme, pour des raisons de concurrence… Mais que se passera-t-il si ça arrive à l’un des meilleurs joueurs de la ligue ? »

Objectif zéro cas au matin du 31 juillet

Lorsque la reprise de la saison a été officialisée, le commissionner de la NBA, Adam Silver, s’était exprimé sur la méthode qui serait adaptée en cas de contamination et il pense qu’il ne sera pas nécessaire d’aller jusqu’à disqualifier une équipe si l’un des joueurs est testé positif, ou à isoler tous ses contacts.

« Nous avons déjà eu affaire à un groupe d’experts et aux autorités de santé publique en Floride. Et l’idée est que si nous faisons des tests tous les jours et que nous sommes en mesure de retracer les contacts de ce joueur, nous serons en mesure, en substance, d’isoler ce joueur et de le séparer de son équipe. Et si nous continuons à effectuer des tests tous les jours, nous pensons que nous n’aurons pas à tout arrêter si un seul joueur est positif ».

Même si on aurait pu imaginer un laps de temps en amont exclusivement réservé au dépistage, les deux semaines de quarantaine avant la reprise devraient servir, selon la NBA, à se rapprocher tout doucement du risque zéro, l’objectif étant que tout le monde soit négatif au matin du 31 juillet.

La NBA va en tout cas prochainement annoncer une circulaire attendue par les joueurs concernant l’ensemble des règles et restrictions que les membres de la « bulle » devront respecter.