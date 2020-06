Enes Kanter évoque les craintes des joueurs qui ne veulent pas reprendre

La NBA fait actuellement le maximum pour permettre à la saison d’aller à son terme. Il semble désormais quasiment acté que celle-ci se terminera dans une « bulle », à Orlando, où toutes les équipes seront réunies, sans fans, afin de limiter les risques de contamination au maximum.

Mais malgré de nombreuses précautions, le risque zéro ne pourra jamais être atteint et des joueurs auraient ainsi affiché leur réticence à l’idée de reprendre. Enes Kanter est revenu sur cette minorité dont il a eu vent lors du meeting avec le syndicat des joueurs, assurant au passage qu’aucun joueur des Celtics n’était concerné.

« Beaucoup de gens ont des familles. Si on met tous les joueurs dans une bulle, que vont faire les familles ? » s’est-il interrogé. « On ne peut pas les mettre dans une bulle pour deux mois et leur dire : « Ok, vous ne quittez pas l’hôtel ». D’un autre côté, si tu fais venir les familles, elles mettent aussi leurs vies en danger ».

Des risques de poursuite contre la NBA en cas de contamination ?

Au Jazz, Joe Ingles a par exemple fait le choix de rester chez lui malgré la réouverture du centre d’entraînement d’Utah, préférant éviter tout risque de contamination. Sa femme étant enceinte, il ne se verrait pas non plus la quitter pour intégrer la bulle seul, peut-être pendant de longues semaines.

« Je ne sais pas comment ils vont faire, parce que j’entends, pas de la part des Celtics, mais qu’il y a certains joueurs d’autres équipes qui ne veulent pas jouer. Ils sont du genre : C’est juste un jeu, je ne mets pas ma vie en jeu, ni celle de ma famille juste pour jouer à un jeu. Je n’y vais pas » détaille le Turc.

Enes Kanter va même plus loin en imaginant le scénario catastrophe : un joueur contaminé qui répandrait le Covid-19 au sein de la « bulle » et les recours en justice que cela pourrait engendrer.

« Jusqu’à ce qu’on trouve un traitement, un vaccin, je pense que ça va être dur. La NBA oublie que si un joueur tombe malade et transmet le virus à son tour, elle peut être poursuivie en justice et risquer gros. Il y a tellement de gens qui viennent de partout, je n’ai aucune idée de la façon dont on va procéder ».

Des risques dont la ligue a tout de même conscience, et qui font qu’elle tente de réunir le minimum de joueurs afin de finir la saison, avec ce scénario à 20 ou 22 équipes qui se dessinent.