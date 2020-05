Prudent avec sa famille, Joe Ingles préfère ne pas reprendre l’entraînement

Deux franchises sur trois ont rouvert leurs installations, et le Jazz en fait partie.

Comme partout ailleurs, les joueurs sont seuls sur un panier avec un membre du staff pour prendre les rebonds et leur faire des passes. Le tout avec un encadrement très strict et des mesures de sécurité drastiques. Mais ça ne vaut pas le coup pour Joe Ingles, qui préfère rester chez lui.

« Évidemment, ça tient beaucoup au fait que Renae (son épouse) soit enceinte » a-t-il reconnu sur l’antenne de 1280 The Zone. « Ça ne vaut pas le coup. J’ai une salle, et j’ai déjà tout ce qu’il faut. D’un point de vue basket, c’est un peu plus difficile, mais au fur et à mesure qu’on aura plus d’informations générales, ce sera plus facile de faire un choix. Mais il est hors de question que je prenne un risque pour mes enfants et ma femme, juste pour aller faire des tirs. »

D’ailleurs, Joe Ingles prévient qu’il n’est pas très chaud à l’idée de laisser sa famille seule à Salt Lake City si la saison devait reprendre dans un lieu isolé, comme Las Vegas ou Orlando. Et, a priori, il ne reprendra l’entraînement que si la saison reprend.

« Ils ont pris des mesures très significatives. J’ai participé à tout le processus pour voir à quoi ça allait ressembler, et c’est très détaillé. À un moment, j’irai et je commencerai à être prêt, mais on a besoin d’un peu plus d’informations sur le fait de savoir si on va rejouer ou pas, et je pense que ma décision sera prise après. »