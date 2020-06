Zach LaVine déçu que la campagne des Bulls s’arrête

Comme Atlanta, Charlotte, Cleveland, Detroit, Golden State, Minnesota et New York, Chicago ne terminera pas la saison à Disney World à partir du 31 juillet prochain.

Avec huit victoires de retard sur Orlando, 8e à l’Est, les Bulls (22 succès, 43 revers) n’auraient eu que peu de chances de pouvoir accrocher les playoffs. Mais forcément, pour Zach LaVine, c’est une déception.

« C’est chiant », affirme-t-il à ESPN. « Il faut l’accepter. C’est un moment étrange mais c’est énervant aussi. On n’était même pas assez bon pour faire le play-in. Cela nous montre qu’on a beaucoup à faire pour obtenir cette reconnaissance et cette place. »

L’essentiel pour les Bulls, c’est désormais de se tourner vers la saison prochaine. Des dirigeants ont changé ce printemps, avec surtout l’arrivée d’Arturas Karnisovas au poste de vice-président, de Marc Eversley au poste de GM, voire un possible changement de coach dans les tiroirs également.

Depuis trois saisons, la franchise ne décolle pas. Elle déçoit même. Zach LaVine, qui progresse sur le plan individuel, s’est souvent plaint cette année mais il n’a pas encore pris la dimension de leader attendue.

Un changement de coach pourrait bien arriver, mais l’arrière rappelle que c’est aux joueurs de faire la différence.

« C’est nous qui sommes sur le parquet », assure l’arrière, qui a tourné à 25.5 points de moyenne cette année. « On doit continuer de grandir et ne plus faire les mêmes erreurs. On doit changer notre identité, installer une culture de la gagne. On avait de grosses attentes cette saison et rien ne s’est déroulé ainsi. On est une des équipes les plus difficiles à jouer mais on a besoin de victoires. »