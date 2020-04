« Devenir un winner », la prochaine étape du développement de Zach LaVine

Même si Chicago a encore galéré cette saison, et que l’organigramme a dans la foulée été chamboulé pour remettre l’équipe dans le droit chemin, Zach LaVine a pour sa part profité de l’exercice pour franchir un cap, en se comportant en leader au sein d’une formation où le poste était vacant.

L’arrière a ainsi montré l’exemple sur le terrain en culminant à 25.5 points, 4.8 rebonds, 4.2 passes décisives par match. Il a aussi été plus vocal avec ses coéquipiers et il entend bien poursuivre sur cette voie.

« Je crois qu’il faut grandir avec, » a-t-il ainsi déclaré dans une interview à Hoopshype. « Ça a été important pour moi de pouvoir apprendre là-dessus. Ça n’est pas quelque chose qui vient tout seul, ça demande de l’expérience, de traverser des hauts et des bas. Je cherchais juste ma voix. J’ai toujours été en mesure de diriger, même quand j’étais un rookie, avec mon éthique de travail, ma façon de m’entraîner et de jouer dur, des choses comme ça. Mais quand tu es le leader d’une équipe, ça doit être plus que ça. Il faut être vocal, être à la salle tous les jours, et c’est toi qui es tenu pour responsable. C’est un rôle qu’il faut s’approprier. Je pense que j’ai fait du bon boulot, mais je compte encore m’améliorer, avec l’expérience que je vais acquérir au fil des années. Ma vision du truc, c’est que si tu es le meilleur joueur, tu es le leader l’équipe. Et alors il n’y a plus d’excuse pour toi. Vas-y, montre-toi, fais même des erreurs, car c’est toi le leader, celui qui est au front ».

Jouer les playoffs, enfin

Devenir le meilleur joueur de l’équipe, tel était son objectif « depuis le premier jour » lors de son arrivée aux Bulls. La prochaine étape ne sera pas la plus simple, gagner et ramener ainsi les Bulls en haut de l’affiche.

Pour gagner en considération, Zach LaVine sait que c’est une étape indispensable. Pour lui, sa non-sélection aux deux derniers All-Star Games en est le plus bel exemple.

« Je veux simplement être un winner, parce que ça profiterait à tout le monde. C’est ce que font tous les grands joueurs, faire gagner leur équipe. Ça ne suffit pas de planter 40 points dans un match pour être considéré comme un winner. Au lycée et à l’université, j’ai toujours été un joueur qui gagnait. Maintenant je veux retrouver ça en NBA. Ensuite, je pense que j’aurais la reconnaissance que je mérite ».

Un discours qui fait sens chez un joueur qui n’a pas encore goûté au playoffs depuis son entrée en NBA.

« J’ai extrêmement faim, c’est quelque chose que je dois faire pour pouvoir m’y améliorer. Le plus dur dans le sport, c’est d’apprendre à gagner. Ça me motive parce que j’ai accompli beaucoup de choses, mais pas encore ça. J’espère avoir la chance d’y aller et de montrer à tout le monde qu’on peut le faire, pas seulement individuellement, en tant qu’équipe ».