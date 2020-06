Les Pistons rouvrent leur centre d’entraînement

Avec les différentes ouvertures (Boston, New York, Washington) de la semaine passée et des Warriors il y a quelques jours, la quasi totalité des franchises avait permis à ses joueurs de revenir au centre d’entraînement. Il n’en restait que deux : les Pistons et les Spurs.



Désormais, San Antonio est la dernière équipe à ne pas encore avoir ouvert les portes de son centre d’entraînement puisque les Pistons viennent de le faire. C’est officiel pour la franchise de Detroit à partir de ce jeudi, sur la base du volontariat et en suivant les strictes consignes sanitaires imposées par la NBA.

Une bonne nouvelle pour les joueurs qui vont pouvoir de nouveau aller shooter et se remettre en forme afin de préparer la saison prochaine. Car les Pistons ne seront pas de la partie pour la fin de cette saison 2019-2020.