Les Grizzlies de Jonas Valanciunas prêts à relever tous les défis

Jonas Valanciunas a retrouvé le centre d’entraînement des Grizzlies après de longues semaines de confinement. Un retour qu’il vit comme si une nouvelle saison démarrait, avec un « training camp » pour retrouver la forme.

« C’est un peu comme revenir de l’été, » a-t-il déclaré. « On a eu deux mois et demi de vacances. Mais je joue avec l’équipe nationale chaque été, donc ce n’est pas comme si j’avais toujours autant de temps libre chaque été. C’est un peu comme si je revenais et que je me préparais à nouveau pour le camp d’entraînement, pour me remettre en forme et retrouver le rythme du jeu ».

La seule différence avec un début de saison ordinaire, c’est que Jonas Valanciunas et ses coéquipiers ont déjà prouvé qu’ils avaient les épaules pour déjouer les pronostics et prétendre à une place dans le Top 8 à l’Ouest.

« On n’a pas besoin de se chercher une source de motivation supplémentaire. On est jeunes, on veut se faire un nom et bâtir quelque chose en tant que groupe »

Fin juillet, le groupe pourrait à nouveau être au complet, en pleine possession de ses moyens et compter notamment sur un nouveau renfort comme Justise Winslow. Quoi qu’il arrive, le Lituanien l’assure, les Grizzlies estiment avoir encore beaucoup à prouver et seront à la hauteur du challenge imposé par la NBA, que ce soit une fin de saison régulière, un tournoi de pré-qualification ou l’accession directe en playoffs.

« On est vraiment motivés. On n’a pas besoin de se chercher une source de motivation supplémentaire. On est jeunes, on veut se faire un nom et bâtir quelque chose en tant que groupe, » a-t-il ajouté. « Habituellement, quand on entame un camp d’entraînement, on doit essayer de connaître les nouveaux joueurs. Là on se connaît déjà tous et on sait de quoi on est capables. Tâchons de poursuivre sur cette voie ».