Doc Rivers, consultant spécial en NFL

Ce n’est pas nouveau qu’un coach NBA soit invité par des homologues d’autres sports américains à partager son expérience, son savoir et ses idées avec leurs joueurs. C’est même courant, et pendant cette période où tout le sport est à l’arrêt, c’est Doc Rivers qui fait partie des techniciens les plus consultés.

Déjà à Boston, l’actuel coach des Clippers échangeait beaucoup avec les entraîneurs des Bruins (NHL) et des Patriots (NFL), et désormais il se dit proche de Sean McVay, le jeune coach des Los Angeles Rams. Dernièrement, ce aussi sont les Bears et les Colts qui l’ont approché, et Doc Rivers s’est ainsi retrouvé à parler à… 125 personnes, joueurs et coaches, pendant 1h15 en visioconférence.

« J’ai entendu beaucoup de gens parler à des groupes, et pour moi, sans dénigrer les autres, c’était l’une des discussions les plus puissantes que j’ai eu, à titre personnel, et à titre collectif » explique le coach des Bears, Matt Nagy, au Los Angeles Times. « Il y avait tellement de choses intéressantes là-dedans. Des choses dont je ne veux même parler car je ne veux pas les autres les apprennent. »

Doc Rivers y découvre aussi de nouvelles méthodes

Sauf que les Rams et les Colts ont aussi profité des conseils du coach des Clippers, dont les anecdotes sur les meilleurs joueurs NBA de l’histoire font toujours leur effet. « On est là à regarder tous les gars et leur manière d’être absorbés pendant une heure » raconte Sean McVay. « Je ne crois pas être capable de garder l’attention de nos gars pendant une heure. »

Mais Doc Rivers n’est pas là uniquement pour faire un discours de motivation puisqu’il prend le temps de répondre aux questions. Chez les Bears, des joueurs voulaient savoir quel type de leader est Kawhi Leonard. Et après la visioconférence, des joueurs ont envoyé des questions à leur coach pour qu’il les transmette à Doc Rivers.

Mais le père d’Austin, qui évoque d’ailleurs ses relations avec son fils dans ses speechs, veut aussi en tirer quelque chose. « J’ai simplement l’impression qu’il essaie de découvrir d’autres manières de faire chez les autres » poursuit Matt Nagy. « Et c’est ça qui est tellement bien chez lui. Il n’a pas besoin de le faire, mais il veut le faire car il veut continuer de gagner. »

Ce que confirme Doc Rivers en évoquant Sean McVay, le coach des Rams. « Sa capacité à dire le mot juste au bon moment et de voir les choses dans leur ensemble est incroyable chez quelqu’un d’aussi jeune. Peu de coaches aussi jeunes sont aussi rassurants que lui. Je l’adore. J’adore l’écouter. Il fait partie de ces coaches, et ils sont nombreux mais c’est mon préféré, qui vous font vous arrêter lorsqu’ils parlent. Vous le voyez parler à la télévision, vous augmentez le son et vous l’écoutez car il y aura forcément quelque chose à en retirer pour plus tard. »