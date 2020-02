Doc Rivers retrouve du Kevin Garnett en Kawhi Leonard

Peu sont mieux placés que Doc Rivers pour commenter l’honneur que vient de recevoir Kevin Garnett. L’ancien intérieur des Celtics aura son maillot, floqué du numéro 5, retiré la saison prochaine à Boston et il a été dirigé par l’actuel coach des Clippers dans le Massachusetts.

C’est donc un Doc Rivers ravi par cette nouvelle qui a lancé une flopée de compliments pour le joueur avec lequel il a gagné le titre en 2008.

« Je l’ai souvent dit : il est le plus grand « superstar role player » de l’histoire », estime-t-il. « Il fut une superstar, mais il jouait toujours comme un role player. Je ne sais pas comment il faisait, mais c’était le cas. Il fut un grand coéquipier et ce n’est pas assez dit. Il était phénoménal dans ce domaine, il ne pensait qu’à gagner, son intelligence de jeu était incroyable. Il a changé la culture de la franchise, vraiment. On avait besoin, à l’époque, de quelqu’un comme lui. »

Le coach des Clippers avance même qu’il retrouve une partie du MVP 2004 chez Kawhi Leonard. Il fait la même comparaison avec Ray Allen et Paul George.

« De loin, Kawhi ne ressemble en rien à Kevin, mais il a beaucoup de Garnett en lui, dans son approche sérieuse des matches. Ils se ressemblent », précise Doc Rivers. « Pour George, quand je l’observe en train de shooter et de bosser, il me rappelle Ray parfois. Allen prenait 100 ou 200 shoots de plus que tout le monde, et je me demandais toujours comment pouvait-on être meilleur que lui alors qu’il était déjà le meilleur d’entre tous et qu’il s’entraînait encore plus que les autres ? Paul George prend également énormément de tirs quand certains jeunes joueurs n’ont jamais compris que pour devenir plus fort, il faut travailler. »