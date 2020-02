Les Celtics vont retirer le maillot de Kevin Garnett la saison prochaine

Les Celtics ont décidé de l’annoncer hier soir, lors du premier quart-temps face aux Clippers : la franchise va retirer le maillot #5 de Kevin Garnett la saison prochaine. Il est le 22e de l’histoire à avoir droit à cet honneur.

« Je suis honoré et reconnaissant d’avoir mon numéro retiré par les Celtics » a réagi dans la foulée le « Big Ticket ». « J’aurai toujours un immense respect pour les propriétaires, Danny Ainge, Doc Rivers, mes anciens coéquipiers et la Celtic Nation ! »

Arrivé à Boston en 2007 en même temps que Ray Allen pour former un « Big Three » avec Paul Pierce, Kevin Garnett avait aidé les C’s à gagner leur dix-septième titre NBA dès 2008. Le seul et unique de sa riche carrière, partagée entre Minnesota – qui n’a toujours pas retiré son maillot – Boston et Brooklyn. Dans le Massachusetts, il aura aussi gagné un titre de meilleur défenseur de l’année et obtenu cinq sélections au All-Star Game.

Il faudra attendre ce week-end pour savoir s’il intègrera également cette année le Hall of Fame NBA aux côtés de Kobe Bryant, et Tim Duncan, également nommé.