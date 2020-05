Bradley Beal flatté par les rumeurs de transfert

Lié aux Wizards jusqu’en 2023, Bradley Beal attise les convoitises. L’arrière est un des meilleurs scoreurs de la ligue et il brille dans une faible équipe de Washington. L’idée de l’extirper de la capitale pour renforcer un candidat au titre est donc dans l’esprit de plusieurs dirigeants.

La preuve récemment, avec la rumeur autour de Brooklyn, réfutée ensuite par son agent. Une situation qui pourrait embêter le joueur mais, pour lui, c’est au contraire valorisant.

« Ce n’est pas la première fois que mon nom surgit dans ces discussions », affirme Bradley Beal à ESPN. « C’est intéressant. C’est incroyable comme sentiment. Personnellement, je le vois comme un signe de respect. Je fais donc de bonnes choses et des joueurs veulent évoluer avec moi. Quand on entend que Kyrie Irving et Kevin Durant vous veulent, c’est dingue. Donc forcément, je regarde ça quand ces histoires sortent dans la presse. »

Mais cela n’entame pas la fidélité de Bradley Beal aux Wizards. Son avenir est à Washington, pour l’instant.

« Mes racines sont ici, à D.C. Je m’implique pour cette ville, cette communauté. J’adore être ici. Le plus important pour moi, en ce moment, c’est de rejouer avec John Wall. Je veux le voir revenir à son niveau. Je suis heureux de voir qu’il est en bonne santé, qu’il a bossé. Maintenant, que peut-on accomplir ensemble ? »

Réponse à partir de la saison prochaine.