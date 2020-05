Mark Cuban : « On peut finir la saison vers le 25 septembre »

Forcément impliqué dans les discussions avec la NBA en tant que propriétaire des Mavericks, Mark Cuban n’a jamais été optimiste sur une reprise de la saison. Selon lui, il ne reste qu’un obstacle, et il concerne les tests.

« De ce que j’ai compris, et sur le base des informations que j’ai entendues, nous attendons qu’il y ait des tests pour tout le monde. Dans certains États, c’est facile de se faire tester. Dans d’autres, non » rappelle Mark Cuban sur l’antenne de Sportsradio 96.7 FM/1310. « On ne veut pas se retrouver dans une situation où l’on s’empare de tests alors que des gens en ont besoin. Une fois qu’on aura franchi ce cap, qui me semble imminent, je pense qu’on sera en bonne position pour assembler toutes les pièces. »

« On a vu ce qu’ils faisaient dans le football allemand, et on apprend des choses »

Mark Cuban confirme au passage que la NBA observe attentivement ce qu’il se passe dans d’autres sports.

« Ma confiance a augmenté, comme dans tout le pays, et dans le monde. Nous n’avons pas de solutions. Il y a encore beaucoup d’incertitudes. Mais comparé au 11 mars, qui semble être il y a dix ans, on en sait beaucoup plus sur les tests. Il y a des tests qui fonctionnent. On a beaucoup avancé dans la recherche d’un vaccin. On a vu d’autres sports reprendre un peu comme le NASCAR et l’UFC, et on en retire des leçons. On a vu ce qu’ils faisaient dans le football allemand, et on apprend des choses. »

À propos de cette reprise, prévue pour fin juillet, Mark Cuban n’y voit que du positif puisqu’il milite depuis longtemps pour un début de saison régulière en décembre. Ce qui sera le cas, a priori. « Partons du principe qu’on débute à Noël, et qu’on a besoin d’un mois de présaison. On se retrouve alors le 25 novembre. Si on enlève deux mois de pause, on est le 25 septembre. Est-ce qu’on peut finir la saison le 25 septembre ? Je pense qu’on peut. »

Enfin, quel est son avis sur le format à choisir puisque la NBA a soumis plusieurs formules. « Je suis de l’ancienne école, et ils n’ont pas besoin de changer. Je ne pense pas qu’on ait besoin de finir toute la saison régulière, mais on a besoin d’au moins cinq matches. (…) On ne veut pas que ces gars reprennent directement par les playoffs car quelqu’un va se blesser. C’est difficile, même après trois ou quatre semaines de training camp. C’est difficile de s’y remettre simplement comme ça. »