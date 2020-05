Sur la reprise de l’entraînement, Mark Cuban ne partage pas la position de la NBA

A partir d’aujourd’hui, une poignée d’équipes va reprendre le chemin de l’entraînement, sous la forme d’entraînements individuels, et la NBA a décidé de ne pas rendre les tests obligatoires. A l’entrée de la salle, on prendra la température des joueurs, et chaque joueur devra dire s’il ressent des symptômes. C’est tout.

Des mesures trop légères selon Mark Cuban, propriétaire des Mavericks, et c’est pour cette raison qu’il a décidé de retarder la reprise de ses joueurs. « Si on ne peut pas tester quelqu’un, je ne vois comment on peut reprendre » a-t-il déclaré à USA Today.

Cuban n’est pas à l’aise à l’idée de réunir joueurs et staffs, même avec des mesures de distanciation, s’il n’est pas possible d’effectuer des tests.

« Le problème est évidemment que nous ne puissions pas tester les gens, et on ne peut donc pas assurer la sécurité de tout le monde, qu’il s’agisse des basketteurs ou de n’importe qui d’autre » précise-t-il sur « le podcast « 77 Minutes in Heaven ». « Même si on peut prendre tout un tas de précautions différentes, ça ne vaut simplement pas le coup, surtout quand nos gars restent actuellement en forme, qu’ils sortent dehors, qu’ils shootent sur des paniers extérieurs ou qu’ils s’entraînent de manières variées. Donc, je pense simplement que le jeu n’en vaut pas la chandelle. »

Pour la NBA, tester les joueurs n’est pas indispensable car le pays a besoin de réserver ces tests aux malades et aux populations à risque. Au début de l’épidémie, des voix s’étaient d’ailleurs élevées contre le fait que les franchises avaient pu rapidement tester joueurs et staffs, alors que des établissements hospitaliers n’en avaient pas la possibilité.