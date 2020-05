Covid-19 : l’EuroLeague et l’EuroCup ne reprendront pas cette saison

Alors que la NBA se prépare pour un redémarrage dans une « bulle », sans doute à Disney World, l’EuroLeague vient de son côté d’annoncer que la saison ne reprendrait pas, tout comme celle de l’EuroCup.

« C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que nous ayons eu à prendre au cours de nos vingt ans d’histoire », a expliqué le président, Jordi Bertomeu. « Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons été contraints d’interrompre la saison la plus réussie et passionnante de l’histoire du basket européen. »

Il faut dire que les difficultés logistiques et sanitaires étaient beaucoup plus complexes qu’en NBA, l’EuroLeague regroupant 16 clubs issus de 10 pays différents, qui suivent chacun des règles de déconfinement propres, et le comité exécutif de l’organisation a donc acté l’annulation de la saison, interrompue depuis le 6 mars.

« La programmation d’un camp d’entraînement réduit par rapport au minimum de trois semaines approuvé précédemment entraînerait un risque accru de blessures pour les joueurs », détaille ainsi le communiqué de presse. « Pour des raisons d’intégrité sportive, toutes les modifications du système de compétition, y compris un nombre réduit d’équipes, ont été rejetées. Malgré l’élaboration d’un protocole médical exhaustif pour les compétitions, les protocoles médicaux actuellement mis en œuvre par les autorités de santé publique nécessitent une période d’auto-isolement pour tout joueur, entraîneur ou arbitre dont le test est positif pour Covid-19. Par conséquent, au cours des deux derniers mois et demi, la garantie nécessaire que les concours pourraient être organisés régulièrement en juillet n’a pas été obtenue. »

Aucun champion n’est en tout cas désigné pour la saison 2019-2020 des deux compétitions, et les clubs actuels de l’EuroLeague et de l’EuroCup sont confirmés pour participer à la saison 2020-2021, qui devrait démarrer le 1er octobre pour l’EuroLeague, et le 30 septembre pour l’EuroCup.